Во время протеста в поддержку Сергея Стерненко, который состоялся 20 марта, активисты разрисовали здание Офиса Президента. В частности, на стенах изображена свастика. На самом деле ее нарисовали не участники протеста, это просто провокация, чтобы дискредитировать протест.

Такое мнение высказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. Также в эфире программы "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским общались инвестиционный банкир Сергей Фурса, депутат от фракции "Слуга народа" Василий Мокан и первый заместитель городского главы Коломыи Олег Токарчук.

Предыдущий выпуск Борьба Зеленского за второй срок уже началась, – политолог Давидюк

Свастика на здании Офиса Президента

Михаил Жернаков: Это была не насильственная акция, а мирная. Ни одно живое существо не пострадало. Свастика, согласно официальной информации в сети наблюдения "ОЗОН", была нанесена после того, как акция официально завершилась. Это было сделано лицами, которые официально в акции не участвовали.

Я абсолютно согласен с тем, что этих лиц нужно найти и привлечь их к ответственности.

Однако акция завершилась в 20:49. Уже в 21:00 наблюдатели сделали фото – на них не было свастики. То есть, она была нанесена после этого, это следует понимать. Большинство расценивает это как провокацию, чтобы дискредитировать акцию полностью.

Как надругательство над государственными символами квалифицируют то, что жгли или прикладывали огонь к табличке, на которой было написано "Президент Украины", а сверху был герб. Так вот, если присмотреться к фотографиям, которых множество, то ни в процессе, ни позже никто не жег герб.

Видно, что на табличке оттертый герб от сажи, огонь касался другой части. Я не вижу никакого надругательства.

Что известно о погроме возле здания ОП? Протест состоялся 20 марта на Банковой – в день рождения активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам тюрьмы. Митингующие требовали, чтобы Стерненко выпустили на свободу. Здание Офиса Президента облили краской и забросали файерами. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что некоторые митингующие хотели "спровоцировать дикое насилие" или агрессию от полиции. На протестах силовики задержали ветерана АТО. Ему уже предъявлены обвинения. У Зеленского повреждение здания Офиса Президента оценивают примерно в 2 миллиона гривен.

Смотрите выпуск программы "Между прочим" за 22 марта 2021: видео

Василий Мокан: Думаю, что многие участники субботних событий возле Офиса Президента были абсолютно мирно настроенными гражданами. Также были провокаторы, которые дискредитировали саму эту форму протеста и оставили на стенах ненужные и запрещенные законодательством надписи и символы и соответственно за это должна быть ответственность.

На тех фотографиях, которые я видел, было изображение свастики, которое нанесли баллончиком на здание. Это противоречит законодательству о декоммунизации и осуждении тоталитарных режимов.

Мы не знаем, кто наносил эти символы, запрещенные законодательством. Именно правоохранители должны выяснить, когда это произошло, при каких обстоятельствах и кто должен за это отвечать.

Деньги из недр для украинских детей

Сергей Фурса: Нет денег дополнительных, чтобы создавать какие-то суперфонды. Это просто невозможно. Этот механизм можно воплотить, когда "маленькое государство сидит на большой дырке, где много газа". Тогда есть избыток ресурсов, которые можно распределять, а потом давать часть из них населению.

Справка. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет ввести механизм, согласно которому украинские дети будут получать деньги от использования и добычи недр к своему 18-летию.

Когда правильно строятся все эти месторождения, все "капает" в бюджет, а оттуда – на расходы: пенсии, дороги и т.д.

Ситуация с COVID-19 в Коломые

Олег Токарчук: Ситуация была крайне критической. Пациентов было очень много, большинство из них были в критическом состоянии. Многие больные были на амбулаторном лечении, однако все равно были переполнены медицинские учреждения нашего общины.

О чем говорится. Накануне сообщалось о сложной ситуации в районной больнице Коломыи на Ивано-Франковщине. Там пациентов и мертвых временами отделяла лишь занавеска. Подробнее – смотрите в видео.

На сегодня ситуация проще: в несколько раз уменьшилось количество больных. В лечебных учреждениях стало больше свободных коек. Сейчас занято 190 стационарных коек из 230. Есть возможность адекватно оказывать помощь тем, кто в этом нуждается.