Мэр Геннадий Труханов поручил инспектировать все частные хостелы, которые работают в городе. Кроме того, приоритетом будет проверить договоры аренды всех хостелов и отелей, которые официально не оформили.

Власть не может покрывать "притоны". Об этом городской голова Одессы Труханов заявил во время заседания оперативного штаба мэрии, сообщает 24 канал.

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Потому что наше бездействие дает людям возможность и это правильно – думать, что мы покрываем все эти притоны,

– заявил Труханов.

Что еще сказал мэр Одессы

Представители власти должны ежедневно писать письма в соответствующие органы, чтобы они реагировали на это.



Осуществлять проверку местных частных хостелов должны руководители райадминистраций города.

Обратите внимание! Причиной заседания штаба мэрии стал пожар в отеле Arcadia Apartments на улице Посмитного, который вспыхнул вечером 17 января.

Что известно о пожаре в Arcadia Apartments

Жертвами пожара стали 2 человека, еще 2 – госпитализированы в местную больницу.

По предварительным данным, причиной трагедии могли стать проблемы с электричеством.

Постояльцы отеля рассказали, что накануне в здании ремонтировали проводку.

Кроме того, за считанные мгновения до пожара люди услышали характерное трещание.

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