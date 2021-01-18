Это притоны: Труханов поручил проверить все частные хостелы в Одессе
Мэр Геннадий Труханов поручил инспектировать все частные хостелы, которые работают в городе. Кроме того, приоритетом будет проверить договоры аренды всех хостелов и отелей, которые официально не оформили.
Власть не может покрывать "притоны". Об этом городской голова Одессы Труханов заявил во время заседания оперативного штаба мэрии, сообщает 24 канал.
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Потому что наше бездействие дает людям возможность и это правильно – думать, что мы покрываем все эти притоны,
– заявил Труханов.
Что еще сказал мэр Одессы
- Представители власти должны ежедневно писать письма в соответствующие органы, чтобы они реагировали на это.
- Осуществлять проверку местных частных хостелов должны руководители райадминистраций города.
Что известно о пожаре в Arcadia Apartments
- Жертвами пожара стали 2 человека, еще 2 – госпитализированы в местную больницу.
- По предварительным данным, причиной трагедии могли стать проблемы с электричеством.
- Постояльцы отеля рассказали, что накануне в здании ремонтировали проводку.
- Кроме того, за считанные мгновения до пожара люди услышали характерное трещание.
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