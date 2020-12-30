Офис Президента тестирует реакцию общества на абсолютно неконституционный указ о приостановлении полномочий главы КСУ. В то же время это может быть началом правовой анархии, дающей оппозиционным силам возможность говорить о превышении президентом своих полномочий как причинах для импичмента.

Сейчас в информационном поле продолжается противостояние. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Тарас Семенюк.

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Пути решения проблемы по КСУ

Он отметил, что процедура о способах отстранения судьи Конституционного суда от должности прописана абсолютно четко. В частности, это может делать кворум судей КСУ, то есть именно они могут уволить главу, однако есть и другие основания, в частности:

его собственное заявление об отставке;

отставка по состоянию здоровья;

снятие с должности из-за нарушения закона согласно Уголовному кодексу Украины.

Но проблема в том, что президент выходит за пределы, отметил Семенюк. Он добавил, что если оценивать персоналию Тупицкого как бывшего чиновника, юриста или судьи КСУ – это должны делать правоохранительные органы, но не президент.

Потому что ему не свойственна соответствующая функция со стороны Конституции. Общество, президент и Рада должны уважать работу КСУ и не прибегать к манипуляциям,

– отметил политолог.

Сигнал международному сообществу

По его словам, Конституционный Суд – это институция, которую создала и наделила полномочиями Украина как суверенное государство. То есть это был сигнал международному сообществу, что государство является цивилизованным и движется демократическим путем.

"Сейчас это имеет вид того, что мы разрушаем все договоренности, которые заключили ранее. Мы переходим в категорию репутационного капитала и сами себя уничтожаем", – отметил Тарас Семенюк.

По его мнению, международное сообщество будет воспринимать это с осторожностью, и после соответствующих действий – никаких инвестиций не будет. "Если есть неуважение к работе базовых институтов, правовых основ государства – то это серьезный сигнал того, что в государстве может начаться правовая анархия", – добавил он.

Тарас Семенюк отметил, чтобы совсем избежать соответствующих конфликтов, нужно качественно готовить законы. Ведь так называемый корень зла скрывается не в Конституционном Суде, а именно в периоде, когда принимали законы. Депутаты должны были предвидеть последствия, подытожил политолог.

Что известно об отстранении Тупицкого