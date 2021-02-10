В Офисе Президента обеспокоены самостоятельностью спикера парламента Дмитрия Разумкова и якобы готовят ему замену. Однако его видят конкурентом Владимира Зеленского.

Политолог Владимир Фесенко считает, что заявления о якобы замене Разумкова на действующего вице-спикера Руслана Стефанчука – умышленно распространяют в СМИ. Об этом он сказал в прямом эфире.

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По его словам, Стефанчуку сейчас больше доверяют – в том числе и президент, – чем действующему спикеру парламента. Однако, как отметил политолог, так Разумкова просто хотят "предупредить".

Это целенаправленная утечка информации. Это предупреждение Дмитрию Разумкову, мол, парень, если ты будешь слишком быстро двигаться от президента, то можешь потерять свою должность. Это такой политический сигнал,

– считает Фесенко.

Эксперт считает, что разногласия с президентом у Разумкова, безусловно, есть. Он медленно дистанцируется от президента и его радикальных шагов – выбирает более умеренную позицию. И это перерастает в недоверие со стороны Офиса Президента к Разумкову.

О том, что Зеленский якобы хочет заменить Разумкова на Стефанчука – читайте в нашем материале.

О рейтингах Разумкова и Зеленского

По его словам, президентский рейтинг Зеленского в среднем составляет 20 – 30%, по разным данным. Он лидирует во всех опросах. Тогда как президентский рейтинг Разумкова – 2 – 3%, а это 7 – 8 место.

"Единственное, где у них близкие позиции – это рейтинг доверия, но это не электоральный рейтинг. Пока электорально Разумков не является конкурентом не только для Разумкова, но и для Порошенко, Бойко, Тимошенко", – объяснил Фесенко.

Обратите внимание! Согласно рейтингу в начале февраля, Разумков обогнал Зеленского по уровню доверия. Спикеру доверяют 32% украинцев, а президенту – 26,5%.

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