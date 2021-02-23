Дело в отношении должностных лиц "Приватбанка", которым 22 февраля сообщили о подозрении, является лишь началом производств, которые есть у Национального антикоррупционного бюро. Соответствующее решение может стать предупреждением для фигурантов.

Сейчас речь идет лишь об одном из платежей, которые были осуществлены почти в последний день перед национализацией "Приватбанка" – практически в пользу бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом в прямом эфире рассказала юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербан.

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Она пояснила, что у НАБУ есть другое крупное дело, которое касается гораздо более масштабных миллиардных злоупотреблений и выводов денег из "Приватбанка" – также в пользу соответствующих лиц.

Было принято решение начинать именно с этого дела, конечно, это – предупреждение и возможность для того, чтобы фигуранты или не возвращались в Украину или фактически сбежали,

– сказала юрист.

Вероятность подозрений экс-владельцам "Приватбанка"

Щербан предположила, что если генпрокурор в дальнейшем будет проявлять положительную волю в делах "Приватбанка", то можно будет говорить о подозрениях в том числе и его экс-владельцам.

"Это только начало большой борьбы, олигарх включит все доступные ему ресурсы и возможности для войны с НАБУ, в частности известно, что он использовал депутатов в парламенте и законодательные инициативы для того, чтобы ослабить Бюро", – отметила Елена Щербан.

Обратите внимание! Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео спецоперации в "Борисполе" – задержание фигуранта дела "Приватбанка", который пытался бежать из Украины.

Что этому предшествовало