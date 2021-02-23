Это предупреждение, – юристка о подозрениях в деле "Приватбанка"
Дело в отношении должностных лиц "Приватбанка", которым 22 февраля сообщили о подозрении, является лишь началом производств, которые есть у Национального антикоррупционного бюро. Соответствующее решение может стать предупреждением для фигурантов.
Источник:24 канал
Сейчас речь идет лишь об одном из платежей, которые были осуществлены почти в последний день перед национализацией "Приватбанка" – практически в пользу бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом в прямом эфире рассказала юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербан.
К теме Побег фигуранта дела "Приватбанка": НАБУ обнародовало видео задержания
Она пояснила, что у НАБУ есть другое крупное дело, которое касается гораздо более масштабных миллиардных злоупотреблений и выводов денег из "Приватбанка" – также в пользу соответствующих лиц.
Было принято решение начинать именно с этого дела, конечно, это – предупреждение и возможность для того, чтобы фигуранты или не возвращались в Украину или фактически сбежали,
– сказала юрист.
Вероятность подозрений экс-владельцам "Приватбанка"
Щербан предположила, что если генпрокурор в дальнейшем будет проявлять положительную волю в делах "Приватбанка", то можно будет говорить о подозрениях в том числе и его экс-владельцам.
"Это только начало большой борьбы, олигарх включит все доступные ему ресурсы и возможности для войны с НАБУ, в частности известно, что он использовал депутатов в парламенте и законодательные инициативы для того, чтобы ослабить Бюро", – отметила Елена Щербан.
Что этому предшествовало
- 22 февраля трем бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении, говорится о растрате почти 137 миллионов гривен.
- В тот же день в аэропорту задержали Владимира Яценко. По данным 24 канала, подозреваемым по делу также является экс-глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет. Третья фигурантка дела – Елена Бычихина.
Поделиться новостью