Это оценка моей работы, – Разумков о большем уровне доверия к нему, чем к Зеленскому
Разумков прокомментировал факт, что уровень доверия к нему больше, чем к президенту. Парламентарий заверил, что будет делать все, чтобы этот уровень не падал.
Что говорит Разумков
Уровень доверия к любой власти будет спадать. Это происходит не только в Украине, но и во всем мире. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью "Украинской правде".
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Если мы говорим о доверии, я думаю, что это оценка моей работы как председателя Верховной Рады, возможно, как человека, я надеюсь и на это,
– отметил Разумков.
Комментируя тезис, что у власти не нужно "затмевать своих начальников", Разумков отметил, что это не его прихоть, а оценка, которую политику дали коллеги.
По решению Конституционного кризиса спикер подчеркнул, что подал альтернативный президентскому законопроект, ведь должны быть разные пути достижения результата.
Что этому предшествовало
- В декабре, согласно опросу Центра Разумкова, уровень доверия украинцев к главе Верховной Рады больше, чем к президенту.
- Так, Разумкову скорее доверяют 27,1% граждан, президенту Зеленскому – 18,1%.
- Президенту полностью доверяют более 11% людей, спикеру – более 7%.
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