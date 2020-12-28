Разумков прокомментировал факт, что уровень доверия к нему больше, чем к президенту. Парламентарий заверил, что будет делать все, чтобы этот уровень не падал.

Что говорит Разумков

Уровень доверия к любой власти будет спадать. Это происходит не только в Украине, но и во всем мире. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью "Украинской правде".

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Если мы говорим о доверии, я думаю, что это оценка моей работы как председателя Верховной Рады, возможно, как человека, я надеюсь и на это,

– отметил Разумков.

Комментируя тезис, что у власти не нужно "затмевать своих начальников", Разумков отметил, что это не его прихоть, а оценка, которую политику дали коллеги.

По решению Конституционного кризиса спикер подчеркнул, что подал альтернативный президентскому законопроект, ведь должны быть разные пути достижения результата.

Что этому предшествовало