Это не значит, что Рада не будет работать, – Кравчук об отмене заседаний из-за локдауна
Депутаты решили временно остановить пленарные заседания в Верховной Раде из-за введения локдауна в Киеве. Однако это не означает, что парламент не будет работать.
Источник:24 канал
Депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что нардепы обязательно соберутся на внеочередное заседание. Она предположила, что первое может состояться уже 30 – 31 марта.
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Кравчук отметила, что 19 марта депутаты успели проголосовать за несколько важных решений. Впрочем, по ее словам, они решили "прислушаться к истории с локдауном".
Это не значит, что Верховная Рада не будет работать в это время. Мы обязательно соберемся на внеочередное заседание,
– подчеркнула депутат.
Какая ситуация с COVID-19 в парламенте
Кравчук предположила, что с начала пандемии COVID-19 уже успели переболеть больше половины депутатов, а некоторые – даже несколько раз.
По словам Кравчук, есть поликлиника, где нардепы могут сделать ПЦР-тест для выявления коронавируса. Впрочем, большинство из них делают это в частных клиниках.
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Как отметила Кравчук, 5 – 6 депутатов из фракции "Слуга народа" уже сделали прививку от COVID-19.
Она также заявила, что теперь стоит переходить к более масштабной вакцинации украинцев и делать прививки и другим категориям врачей.
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Что этому предшествовало
- В Киеве из-за вспышки заболеваемости COVID-19 с 20 марта 2021 года усилят карантинные ограничения. Локдаун продлится 3 недели, до 9 апреля включительно.
- Из-за жесткого карантина нардепы решили временно остановить пленарные заседания Верховной Рады.
- За соответствующее решение проголосовали 298 народных избранников.
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