Депутаты решили временно остановить пленарные заседания в Верховной Раде из-за введения локдауна в Киеве. Однако это не означает, что парламент не будет работать.

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что нардепы обязательно соберутся на внеочередное заседание. Она предположила, что первое может состояться уже 30 – 31 марта.

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Кравчук отметила, что 19 марта депутаты успели проголосовать за несколько важных решений. Впрочем, по ее словам, они решили "прислушаться к истории с локдауном".

Это не значит, что Верховная Рада не будет работать в это время. Мы обязательно соберемся на внеочередное заседание,

– подчеркнула депутат.

Какая ситуация с COVID-19 в парламенте

Кравчук предположила, что с начала пандемии COVID-19 уже успели переболеть больше половины депутатов, а некоторые – даже несколько раз.

Справка. Внефракционная народная депутат Анна Скороход уже в третий раз заболела COVID-19. Она заверила, что чувствует себя стабильно.

По словам Кравчук, есть поликлиника, где нардепы могут сделать ПЦР-тест для выявления коронавируса. Впрочем, большинство из них делают это в частных клиниках.

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Как отметила Кравчук, 5 – 6 депутатов из фракции "Слуга народа" уже сделали прививку от COVID-19.

Она также заявила, что теперь стоит переходить к более масштабной вакцинации украинцев и делать прививки и другим категориям врачей.

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