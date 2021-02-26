Россия атаковала Украину еще в 2014 году, во времена президентства Петра Порошенко. Даже спустя 7 лет борьбы некоторые люди убеждены, что предыдущий президент получал или до сих пор извлекает из этого хотя бы материальную выгоду.

Блогер и боец АТО Леонид Остальцев заверил, что это не так. Он подчеркнул, что это настоящая война и украинцам необходимо это признать, чтобы увеличить наш шанс на победу.

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Видение войны

Остальцев хочет, чтобы как можно больше людей увидели настоящую картину происходящего в нашей стране. По его словам, украинцы "прячут голову в песок".

Так, Россия напала на нас, оккупировала Крым и убивает наших солдат и гражданских людей,

– отметил ветеран АТО.

По его мнению, когда большинство украинцев наконец поверит в то, что это не война олигархов, а война России против Украины, тогда мы будем иметь значительно более сильную страну и нацию. "Победить ее будет сложно и это дорого будет стоить агрессору", – заявил он.

Будущие изменения

Леонид Остальцев поблагодарил президента Владимира Зеленского за определенные решения. В частности, санкции против Тараса Козака. "Работы впереди еще много, да и реакция наших северных соседей тоже не замедлит", – сказал он. Ветеран Остальцев отметил, что власть может рассчитывать на поддержку со стороны тех, "для кого интересы государства важнее, чем личные распри и конфликты".

Напомним. Телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали из-за санкций СНБО 2 февраля. Больше об этом читайте по ссылке.

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