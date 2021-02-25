Это не секрет, – Разумков о существовании так называемых "троек"
Во власти создали так называемые "тройки", которые состоят из представителей Офиса президента, профильного комитета Рады и Министерства. Они должны разрабатывать проекты решений. По мнению спикера парламента Дмитрия Разумкова, об эффективности таких образований стоит судить по результатам их работы.
Источник:Интерфакс – Украина
Разумков подтвердил, что этим направлением руководит его первый заместитель и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
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Что думает Разумков о "тройках"
Спикер рассказал, что сейчас идет наработка этих процессов. По словам Разумкова, любая совместная работа – это хорошо, однако об эффективности стоит говорить после результатов.
Это не секрет… Думаю, что сейчас мне пока рано комментировать что-либо. Давайте посмотрим, какие законопроекты появятся в рамках такой кооперации, а дальше уже будем делать выводы,
– заметил политик.
Что известно о так называемых "тройках"
- Ранее в СМИ появилась информация, что якобы президент Владимир Зеленский хочет заменить Разумкова Стефанчуком. Для улучшения медийности последнего якобы и создали соответствующие "тройки". Так, Стефанчук, мол, должен их модерировать для формирования образа "государственника".
- По информации медиа, есть около 20 таких "троек": экономическая, финансовая, налоговая и тому подобное. Они вроде бы должны составлять планы и писать законы под программу президента.
- К слову, Разумков якобы не угодил Зеленскому из-за его амбиций на самостоятельность.
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