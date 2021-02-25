Во власти создали так называемые "тройки", которые состоят из представителей Офиса президента, профильного комитета Рады и Министерства. Они должны разрабатывать проекты решений. По мнению спикера парламента Дмитрия Разумкова, об эффективности таких образований стоит судить по результатам их работы.

Разумков подтвердил, что этим направлением руководит его первый заместитель и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

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Что думает Разумков о "тройках"

Спикер рассказал, что сейчас идет наработка этих процессов. По словам Разумкова, любая совместная работа – это хорошо, однако об эффективности стоит говорить после результатов.

Это не секрет… Думаю, что сейчас мне пока рано комментировать что-либо. Давайте посмотрим, какие законопроекты появятся в рамках такой кооперации, а дальше уже будем делать выводы,

– заметил политик.

Что известно о так называемых "тройках"