Это не решает наши проблемы, – эксперт о "суде в смартфоне"
Создание в Украине "суда в смартфоне", которое анонсировал Владимир Зеленский, является абсолютно положительной идеей. Однако это не решит проблемы, которые сейчас есть в государстве.
Источник:24 канал
Эксперт по вопросам правовой политики Максим Костецкий рассказал, что в Украине уже почти полноценно применяют режим видеоконференций во время судебных заседаний. Также работники Фемиды направляют документы электронным способом, а судебные повестки присылают сообщениями или по электронной почте.
Читайте также Недостаток судей – "главная проблема" правосудие: чего не хочет понимать Зеленский
Костецкий отметил, что проблему электронного суда можно решить совершенствованием технических процедур, которые сейчас там осуществляют. По его мнению, "суд в смартфоне" является необходимым нововведением.
Только, как всегда, не совсем понятно, что именно президент имел в виду, потому что он в выступлении вспомнил реформу органов судейского управления, суд в смартфоне и новые законопроекты относительно суда присяжных,
– отметил эксперт.
Как предположил Костецкий, президент мог иметь в виду, что так будет работать суд присяжных.
К теме Украине вообще не нужна судебная реформа, – Вениславский
Эксперт отметил, что сейчас полноценных законопроектов, которые бы качественно обновляли судебную систему, в Верховной Раде нет. По его словам, есть пакет из 3 предложений, которые недавно направили в парламент. Там как раз и есть частичные предложения по обновлению органов судейского управления.
Впрочем, как заявил Костецкий, они нуждаются в существенной доработке для качественного обновления системы.
Подробнее о создании суда в смарфоне смотрите в видео 24 канала
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский 1 марта 2021 года анонсировал в Украине создание "суда в смартфоне".
- Такое нововведение позволило бы сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.
- Президент также отметил, что в Украине уже есть 2 готовых законопроекта, которые будут способствовать началу работы суда присяжных.
Поделиться новостью