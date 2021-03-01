Создание в Украине "суда в смартфоне", которое анонсировал Владимир Зеленский, является абсолютно положительной идеей. Однако это не решит проблемы, которые сейчас есть в государстве.

Эксперт по вопросам правовой политики Максим Костецкий рассказал, что в Украине уже почти полноценно применяют режим видеоконференций во время судебных заседаний. Также работники Фемиды направляют документы электронным способом, а судебные повестки присылают сообщениями или по электронной почте.

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Костецкий отметил, что проблему электронного суда можно решить совершенствованием технических процедур, которые сейчас там осуществляют. По его мнению, "суд в смартфоне" является необходимым нововведением.

Только, как всегда, не совсем понятно, что именно президент имел в виду, потому что он в выступлении вспомнил реформу органов судейского управления, суд в смартфоне и новые законопроекты относительно суда присяжных,

– отметил эксперт.

Как предположил Костецкий, президент мог иметь в виду, что так будет работать суд присяжных.

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Эксперт отметил, что сейчас полноценных законопроектов, которые бы качественно обновляли судебную систему, в Верховной Раде нет. По его словам, есть пакет из 3 предложений, которые недавно направили в парламент. Там как раз и есть частичные предложения по обновлению органов судейского управления.

Впрочем, как заявил Костецкий, они нуждаются в существенной доработке для качественного обновления системы.

Подробнее о создании суда в смарфоне смотрите в видео 24 канала

Что этому предшествовало