В СМИ распространилась информация о том, что якобы миссия Международного валютного фонда уже завершается, а положительных решений нет. Министр финансов Сергей Марченко назвал эту информацию недостоверной и успокоил украинцев.

Сергей Марченко отметил, что в обществе всегда существуют искажения и преувеличения определенных моментов. Так случилось и в этот раз.

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"Информация не соответствует действительности. Это я ответственно заявляю. Никаких завершений работы миссии или о том, что у нас есть проблемы – у нас такой информации на сегодня нет", – сказал министр.

Он призвал медиа уточнять информацию у первоисточников. Именно Министерство финансов в правительстве координирует сотрудничество с МВФ.

Я ответственно заявляю как министр финансов – у нас миссия продолжает работу, мы с ними дискутируем. Фейки и все остальные комментарии мы можем только опровергать,

– отметил Марченко.

Он отметил, что не может назвать конкретной даты получения ожидаемого транша от МВФ.

Справка. О том, что миссия МВФ заканчивается провалом и Украина не получит денег – сообщал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

На каком этапе миссия

Марченко отметил, что они продолжают общаться, согласовывать модальность будущих обязательств и обмениваться информацией о различных сферах.

"Идет постоянная работа и коммуникация. Все истории о том, что у нас что-то остановилось – это не правда", – заверил министр.

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О невыполнении структурных маяков

Марченко сказал, что информация о том, что Украина не выполнила ни одного структурного маяка – также не соответствует действительности.

"На момент первого просмотра, а он должен быть в сентябре, мы выполнили все структурные маяки", – рассказал он.

Структурные маяки выполнили в таких частях:

создание единых юридических лиц для налоговой и таможенной службы;

ликвидация налоговой милиции.

"Говорить о том, что мы не выполняем структурные маяки – нельзя", – подытожил Марченко.