Леонид Кравчук высказал идею о проведении всеукраинского референдума по вопросам Крыма и Донбасса. Однако в ТКГ с соответствующей инициативой – не выступают.

Источник: 24 канал

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский рассказал, что в идее о референдуме нет смысла, ведь Украина является независимым государством.

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"В Трехсторонней контактной группе ничего такого (референдум – 24 канал) не обсуждали. Это не официальная позиция ТКГ, а личная – Леонида Макаровича", – сказал Денис Казанский.

Он отметил, что украинский народ уже однажды сходил на референдум и сказал свое слово, это произошло в 1991 году, после чего на карте мира возникла независимая Украина.

Я не вижу повода проводить другой референдум. У нас есть Конституция, в которой четко написано, какой страной является Украина и какова ее территория,

– отметил Казанский.

Также он добавил, что проведение соответствующего референдума повлечет за собой существенные расходы.

Заявление Кравчука о референдуме: коротко