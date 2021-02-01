Это не позиция ТКГ, – Казанский о референдуме, который предложил Кравчук
Леонид Кравчук высказал идею о проведении всеукраинского референдума по вопросам Крыма и Донбасса. Однако в ТКГ с соответствующей инициативой – не выступают.
Источник: 24 канал
Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский рассказал, что в идее о референдуме нет смысла, ведь Украина является независимым государством.
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"В Трехсторонней контактной группе ничего такого (референдум – 24 канал) не обсуждали. Это не официальная позиция ТКГ, а личная – Леонида Макаровича", – сказал Денис Казанский.
Он отметил, что украинский народ уже однажды сходил на референдум и сказал свое слово, это произошло в 1991 году, после чего на карте мира возникла независимая Украина.
Я не вижу повода проводить другой референдум. У нас есть Конституция, в которой четко написано, какой страной является Украина и какова ее территория,
– отметил Казанский.
Также он добавил, что проведение соответствующего референдума повлечет за собой существенные расходы.
Заявление Кравчука о референдуме: коротко
- По словам Леонида Кравчука, для определения отношения Украины к вопросам Крыма и Донбасса в целом – стоило бы провести всеукраинский референдум.
- Он подчеркнул: "Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий".
- На инициативу Леонида Кравчука уже отреагировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он не поддержал ее и считает, что украинской власти есть, куда тратить деньги.
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