Конституционный Суд назвал ничтожным указ президента об отстранении Александра Тупицкого от должности. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте. Впрочем это не показывает реальную позицию КСУ. Так как судьи не собирались по этому поводу, не размещали никаких комментариев.

Это может отражать только реакцию Тупицкого, которого 29 декабря отстранили от должности. Об этом в эфире 24 канала сообщил бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук.

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По его словам, не судьи КСУ заявили, что указ Владимира Зеленского является ничтожным. Так как речь идет о каком-то сообщении на официальном сайте суда, размещенном от правового департамента.

Это все равно, что кто-то со стороны пришел и разместил там свои сообщения. Получается так, что любой может написать сообщение, и это будет считаться позицией Конституционного Суда,

– объяснил экс-глава КСУ.

Он отметил, что размещенная информация на сайте является очень дискуссионной. Потому что смешивается понятие статуса КСУ, основания для прекращения полномочий Тупицкого или его увольнение с вопросами отстранения от должности.

Так как главу КСУ временно отстранили от должности на 2 месяца в связи с расследованием. Поэтому такие действия нельзя считать увольнением.

Президент действовал в рамках уголовно-процессуального закона, – Шевчук

Станислав Шевчук еще раз подчеркнул, что отстранение от должности нельзя смешивать с вопросом увольнения или прекращения полномочий. Это совсем другой правовой статус. В этом случае президент выступает как процессуальная фигура, которая предусмотрена уголовно-процессуальным кодексом.

Поэтому глава государства осуществляет процессуальные действия в рамках конкретного уголовного дела.

Потому Владимир Зеленский действовал в рамках Уголовно-процессуального кодекса,

– отметил бывший глава Конституционного суда.

И подытожил, что процессуальные действия президента направлены на то, чтобы обеспечить безопасность в расследовании этого уголовного дела, чтобы Тупицкий не вмешивался в процесс.

Справка. Конституционный Суд в октябре внес определенные изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, было отменено наказание за ложь в декларациях и е-декларирование. Это повлекло возникновение в Украине конституционного кризиса.

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