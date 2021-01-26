Это не последнее расследование по Татарову, – журналист Bihus.info анонсировал эксклюзив
Журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищении миллиардов в компании Укрбуд. Они привели факты, которые свидетельствуют о том, что причастным к коррупционным схемам может быть заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров – тот все отрицал. Зато расследователь Даниил Мокрик заверил: этот материал по Татарову не последний.
Источник: 24 канал
Даниил Мокрик заверил, что еще ни один представитель власти, о котором говорилось в расследовании, не признал своей вины. Не ожидали такого поведения и от Татарова.
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В качестве примера Мокрик назвал материал о ресторане "Велюр" Николая Тищенко, который работал во время карантина. "Все было снято, но господин Тищенко все равно говорил, что нарушений нет", – отметил журналист.
Надеяться на признание здесь трудно, но я могу лишь анонсировать, что это не последний наш материал о делах господина Татарова. В частности, с того времени, когда он уже начал работать в Офисе Президента,
– заверил Мокрик.
Как отреагировал Татаров на расследование
Олег Татаров в своем телеграм-канале назвал Bihus.info "недостоверным источником информации" и добавил, что "Украинской правде" якобы неуместно публиковать такие расследования
Заявляю, что в опубликованной новости нет ни одного слова правды, а материал содержит предположения, домыслы и оценочные суждения,
– написал Татаров.
Дело Татарова: что известно
- Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в коррупции по делу о квартирах Национальной гвардии. В НАБУ заявили, что там говорится об убытках в 81 миллион гривен.
- Дело стало скандальным, ведь общество считает, что его пытаются слить. Дело в том, что накануне избрания меры пресечения Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ.
- НАБУ обвинило Офис генпрокурора во вмешательстве в расследование.
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