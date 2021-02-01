Вопрос целостности территории Украины нельзя выносить на референдум. В противном случае – существует сложная процедура по изменению в Конституции.

Источник: 24 канал

В то же время народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко отметил, что закон о референдуме в Украине несовершенен.

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"Этот референдум – это четкое нарушение Конституции. Вопросы, которые он (Леонид Кравчук – 24 канал) сказал, не имеют права выносить на референдум, потому что Украина является суверенной. Вопрос о целостности нельзя выносить – ни в коем случае", – подчеркнул Костенко.

Справка. Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук высказал идею о проведении референдума по вопросам Крыма и Донбасса.

Закон о референдуме

В то же время народный депутат добавил, что в законопроекте о референдуме в Украине прописано то, что с помощью него можно будет отменять законы или вносить в них изменения.

По словам Романа Костенко, депутаты, проголосовавшие за соответствующий законопроект заранее подписались под тем, что они могут сложить мандаты и за них кто-то другой будет писать законы.

В Конституции четко написано, что единственным законодательным органом является Верховная Рада, а этот законопроект этого не учитывает,

– сказал народный депутат.

Он отметил, что к референдуму следует относиться очень осторожно, ведь это вопрос национальной безопасности. По мнению Костенко, последствиями инициативы Кравчука может быть еще больше раздор в стране или легализация того, чего хочет Россия.

Нардеп отметил, что сейчас решение вопроса об окончании войны и возвращения территорий пытаются "отдать в руки народа".

Что этому предшествовало

Леонид Кравчук заявил, что народ не может сориентироваться, касательно общественного общего мнения относительно Донбасса и Крыма. По его словам, для определения отношения Украины к соответствующим вопросам в целом – стоило бы вынести это на всеукраинский референдум.

Он подчеркнул: "Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий".

На идею Леонида Кравчука о проведении референдума по вопросам Крыма и Донбасса уже отреагировал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он не приветствовал ее и считает, что украинской власти есть, куда тратить деньги.



Референдум в Украине: что следует знать о новом законе / Инфографика 24 канала