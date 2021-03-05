Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил свое заявление по лечению граждан за свой счет, в случае отказа от прививки против коронавируса. Он отметил, что высказал свое мнение, однако такие вопросы решают не на местном уровне.

Мэр Николаева отметил, что соответствующие вопросы – ответственность государства. Об этом он рассказал в программе "Между прочим".

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Если государственная власть в Украине обеспечивает бесплатной вакциной граждан, она несет ответственность за ее качество и за последствия, которые влечет за собой эта вакцина, сказал Сенкевич.

Мое мнение, если человек отказывается, то когда он попадает в больницу в тяжелом или среднем состоянии – должен лечиться не за деньги НСЗУ или налогоплательщиков, а за собственные. Это мое мнение, но это решение в любом случае принимают на высшем уровне,

– пояснил мэр Николаева.

По его словам, граждане должны отвечать не только за свою безопасность, но и за безопасность тех людей, рядом с которыми живут.

"Проблема касается всех людей, потому что болезнь передается по воздуху. Мы говорим, что хотим быть здоровыми, праздновать, вернуться к нормальной жизни – для этого нужно, чтобы люди привились", – отметил Сенкевич.

Справка. В своем видеообращении 2 марта мэр Николаева высказал мнение, что люди, которые откажутся от прививки против коронавируса, в конце концов будут вынуждены лечиться за свой счет.

Какова ситуация с вакцинацией в Николаеве

В то же время он отметил, что в Николаеве есть местная программа, где фактически занимаются страхованием жизни и здоровья врачей в случае заболевания коронавирусом. Александр Сенкевич добавил, что первыми в городе планируют вакцинировать врачей и людей из группы риска.

Также мэр Николаева сообщил, что сам против COVID-19 – до сих пор не вакцинировался. По его словам, он переболел в декабре 2020 года с тяжелым воспалением легких.

Как только до меня дойдет очередь, то я вместе со своей семьей, с женой и двумя детьми, обязательно вакцинуюсь,

– отметил Сенкевич.

Мэр рассказал, что во время пандемии к нашему Николаеву закупили только 2 аппарата ИВЛ и еще 4 получили в подарок от компаний. Сейчас в городе открыли новое коронавирусное отделение, где будут лечить людей с сопутствующими болезнями.

Обратите внимание! Управление здравоохранения Николаевской области сообщило, что первой дозой препарата против коронавируса вакцинировали уже 320 человек, включая 80 в первый день марта, писали "Николаевские новости".