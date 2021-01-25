Проект закона о легализации оружия является компромиссом, ведь в отношении него было проведено много заседаний. В то же время в Украине существует легальный и нелегальный оборот оружия, где второй – вне закона и четко регулируется уголовной ответственностью.

Соответствующий законопроект должен значительно нивелировать незаконный оборот оружия. Об этом в эфире 24 канала рассказал соавтор закона, нардеп ви фракции "Слуга народа" Александр Дануца.

К теме Легализация оружия и марихуаны в Украине: глава Нацполиции Клименко назвал подводные камни

Согласно его информации, в 2 фактически противоположных законопроекта были внесены изменения разными депутатами, в правоохранительном комитете создали рабочую группу, в которую вошло более 50 человек – более 12 нардепов, представители оружейных ассоциаций и сетей.

Этот законопроект – это компромисс. На этой неделе будет первое чтение, ко второму – я убежден, будет очень много правок и мы сможем усовершенствовать и где-то исправить этот законопроект,

– рассказал Александр Дануца.

Он отметил, что тезис о том, что будет разрешено огнестрельное оружие – неверен. По словам соавтора законопроекта, в Украине огнестрельное оружие разрешено – речь идет прежде всего об охотничьем. В то же время нардеп добавил, что охотничье оружие не упорядочено законом.

Разрешение на использование оружия

Пока что то, что вызывает определенный резонанс в обществе, это разрешение на короткоствольное огнестрельное оружие – пистолеты, сказал Александр Дануца.

Он рассказал, что есть критика относительно того, что короткоствольное огнестрельное нарезное оружие можно хранить и применять в случае необходимости, что прописано как самозащита – исключительно в своем жилище или на своем земельном участке.

"В Украине этим законопроектом ношение запрещено", – сказал народный депутат. Александр Дануца отметил, пока из законопроекта исключают вопрос о ношении оружия потому, что убеждены – страна к этому пока не готова.

Обратите внимание! Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов.

Также нардеп рассказал, что пока нет разрешительной системы и не существует соответствующего закона об оружии – все регулируется исключительно точечными постановлениями. По его словам, даже в случае принятия законопроекта – теневой рынок все равно останется.