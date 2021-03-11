К сожалению, это имеет признаки политического шоу, – Рябошапка о последних решениях СНБО
Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что последние решения СНБО имеют некоторые признаки политического шоу. В частности, говорится о поручении СБУ расследовать обстоятельства ратификации скандальных Харьковских соглашений.
Источник:24 канал
По словам Рябошапка, в Конституции четко прописано, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования. Он отметил, что поэтому в этой ситуации юристы аппарата СНБО и СБУ должны быть очень творческими и креативными, чтобы каким-то образом согласовать эту норму.
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Рябошапка рассказал, что ситуации с Харьковским соглашениям есть прямой нормой Конституции. Именно поэтому, скорее всего, может говориться о тех людях, которые готовили проекты этих решений и сделали все, чтобы провести их через парламент.
Думаю, что скорее всего следствие и прокуратура обвинения сосредоточатся на тех, кто готовил проект решения, кто вносил его в парламент и тех, кто его проводил,
– предположил экс-генпрокурор.
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По мнению Рябошапка, последняя концепция проведения заседаний СНБО пересекается с желанием людей получить "хлеба и зрелищ". В частности, это нивелирует высокий конституционный статус этого органа.
"СНБО часто делает хорошие и правильные вещи, но, к сожалению, это имеет некоторые признаки политического шоу, – рассказал Рябошапка.
Экс-генпрокурор подытожил, что в таком случае политика превращается в шоу для того, чтобы поддерживать популярность и граждан к тому, что делает президент.
Скандальные Харьковские соглашения: что известно
- "Харьковские соглашения" подписали в Харькове в апреле 2010 года. Согласно им, пребывание Черноморского флота России в Севастополе продлили на 25 лет.
- В обмен на это Украина должна была получить скидку цены на газ на 30%. Однако не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.
- Генеральная прокуратура в 2014 году возбудила дело по этим сделкам. В ней говорится о злоупотреблении властью и государственной измене.
- СНБО во время своего заседания 11 марта поручил СБУ расследовать обстоятельства ратификации скандальных Харьковских соглашений.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что дела могут возбудить против тех 236 депутатов, которые их ратифицировали.
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