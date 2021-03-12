Это довольно бессмысленный шаг, – юрист о решении Яценко переписать состояние на родственников
Решение Владимира Яценко, которого подозревают в растрате денег "Приватбанка", переписать свое состояние на родственников, является бессмысленным. Однако такой шаг является довольно привычным для украинских чиновников.
Источник:24 канал
Юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук предположила, что Яценко мог оставить доверенность на совершение определенных юридических действий от своего имени и в такой способ переписать имущество на жену и дочь. Однако эти активы вполне возможно арестовать и впоследствии конфисковать.
Читайте также Апелляционный суд временно остановил рассмотрение дела по национализации "Приватбанка", – СМИ
По словам Шевчук, переписанное имущество можно арестовать, если следствие будет иметь информацию о том, что его получили преступным путем.
К сожалению, или к счастью, это довольно бессмысленный шаг, поскольку украинское законодательство позволяет конфисковать такое имущество, даже если оно принадлежит третьим лицам,
– рассказала юрист.
Шевчук отметила, что обычно между вручением подозрения и передачей дела в суд длится несколько месяцев. Однако, по ее словам, теперь в дело должна быть вовлечена генпрокурор Ирина Венедиктова, ведь именно она подписывает подозрения.
К теме Коломойский срочно спасал старого друга, – Лещенко о неудачном побеге Яценко
Почему решение Яценко переписать состояние на родственников было бессмысленным: смотрите видео
Что этому предшествовало
- По данным следствия, в декабре 2016 года должностные лица "Приватбанка", осознавая, что банк национализируют, присвоили деньги финансового учреждения. Среди них, вероятно, был и экс-заместитель главы правления банка Владимир Яценко.
- Яценко 22 февраля 2021 года пытался бежать из Украины. Впрочем, правоохранители посадили самолет в "Борисполе", а Яценко – задержали.
- Подозреваемого по делу 25 февраля взяли под стражу. На следующий день Яценко вышел под залог в 52 миллиона гривен.
- Яценко переписал свое многомиллионное состояние на жену и дочь.
Поделиться новостью