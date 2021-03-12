Решение Владимира Яценко, которого подозревают в растрате денег "Приватбанка", переписать свое состояние на родственников, является бессмысленным. Однако такой шаг является довольно привычным для украинских чиновников.

Юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук предположила, что Яценко мог оставить доверенность на совершение определенных юридических действий от своего имени и в такой способ переписать имущество на жену и дочь. Однако эти активы вполне возможно арестовать и впоследствии конфисковать.

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По словам Шевчук, переписанное имущество можно арестовать, если следствие будет иметь информацию о том, что его получили преступным путем.

К сожалению, или к счастью, это довольно бессмысленный шаг, поскольку украинское законодательство позволяет конфисковать такое имущество, даже если оно принадлежит третьим лицам,

– рассказала юрист.

Шевчук отметила, что обычно между вручением подозрения и передачей дела в суд длится несколько месяцев. Однако, по ее словам, теперь в дело должна быть вовлечена генпрокурор Ирина Венедиктова, ведь именно она подписывает подозрения.

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Почему решение Яценко переписать состояние на родственников было бессмысленным: смотрите видео

Что этому предшествовало