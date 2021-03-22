Евгения Кравчук заявила, что с уважением относится к мирным акциям протеста, но 20 марта под Офисом Президента – что-то пошло не так. Очевидно, что у большинства людей не было цели действовать радикально, однако были и другие.

30 – 40 наиболее агрессивных людей просто занимались вандализмом, добавила заместитель главы фракции "Слуга народа". В частности, она обратила внимание на факт запуска фейерверков на соответствующей акции протеста.

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"То, что запускали фейерверки, это мне тоже не понятно и, очевидно, непонятно тем ветеранам АТО, которые, возможно, там (на протесте – 24 канал) были. Это уже давно обсуждают, что фейерверки в воюющей стране – имеют совсем другие ассоциации, поэтому, на мой взгляд, это дикарство", – считает Евгения Кравчук.

По мнению замглавы фракции "Слуга народ", фото после акции на второй день, имеют очень некрасивый вид и не являются примером для подражаний.

Поэтому понятно, что правоохранительные органы должны установить этих провокаторов и понять, действовали ли они самостоятельно, или это кто-то инспирировал,

– отметила Кравчук.

Внеочередное заседание из-за событий под ОП

Дата внеочередного заседания из-за протеста под Офисом Президента 20 марта – еще окончательно не назначена, сообщила Евгения Кравчук. Она пояснила, что соответствующее постановление с оценками и обращением в правоохранительные органы зарегистрировали совсем недавно.

Правоохранители должны сообщить о расследовании, установлены ли лица и действовали ли они самостоятельно или кто-то эту провокацию планировал. И если это было инспирировано, то кем,

– рассказала Евгения Кравчук.

Справка. Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию, чтобы обсудить последствия протеста под Офисом Президента.

Также она отметила, что определенным политическим силам выгодно попытаться показать с одной стороны "слабость" президента, а с другой – спровоцировать правоохранителей на очень жесткие действия, чтобы потом говорить о "полицейское государство".

"Полиция достаточно мягко действовала на этот раз, все эти провокаторы, 30 – 40 человек, просто посмотрели на себя в зеркало и все посмотрели на их действия", – отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Евгения Кравчук о протестах под Офисом Президента: смотрите видео 24 канала

Что этому предшествовало

В День рождения активиста Сергея Стерненко 20 марта под Офисом Президента прошел протест в его поддержку. Митингующие облили админздание краской, разбили окна и забросали файерами здание ОП.

По предварительным экспертным оценкам, повреждения достигают 2 миллиона гривен.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, некоторые митингующие хотели "спровоцировать дикое насилие" или агрессию от полиции.

Сторонники Стерненко запустили салюты под ОП: смотрите видео