Военный блогер и аналитик Анатолий Штефан объяснил, почему подразделения ВСУ конкурируют между собой. Офицер отметил, что конкуренция для военнослужащих начинается еще в детском саду или в школе.

В то же время офицер, известный как Штирлиц, рассказал об изменениях, которые произошли в военном формировании, в частности в настроениях граждан.

К теме Главная проблема ВСУ – российский враг: откровенное интервью со Штефаном

"Это человеческий фактор. Когда у взрослого мужчины появляются взрослые игрушки – он снова начинает соревноваться. Это стимулирует личный состав на положительные действия, новые свершения", – сказал Штефан.

По мнению военного блогера, соответствующие соревнования меняют недостатки в формировании. Анатолий Штефан отметил, что главным достояние ВСУ является доверие украинского народа.

Офицер отметил, что Вооруженные силы Украины очень изменились во время военных действий.

Самое главное – это мотивация, единение. Я увидел, не только в ВСУ, что наконец украинцы почувствовали себя нацией,

– сказал военный аналитик.

Он добавил, что в целом украинцы почувствовали себя украинцами, а не славянами или "одним народом".

Интервью с Анатолием Штефаном: смотрите видео