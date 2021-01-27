В Киеве 27 января состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его венгерского коллеги Петера Сийярто. Дипломаты поговорили, чтобы остановить ухудшение отношений между странами.

Источник: 24 канал

Сийярто поблагодарил Кулебу за приглашение и выразил уверенность, что отношения стран повернут в хорошее направление. Об этом министр сказал во время совместного брифинга.

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Что говорил Сийярто

Дипломат подчеркнул, что для его страны очень важны венгры Закарпатья и их поддержка. По словам министра, Венгрия верит, что при поддержке нацменьшинств улучшает отношения между странами.

Закарпатье должно стать историей успеха. Мы готовы дальше развивать и распространять эту историю успеха,

– подчеркнул министр.

Кроме того, глава МИД отметил, что Венгрия поддерживает суверенитет и интеграцию Украины, поэтому обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла.

"Нужно сделать все, чтобы исключить радикальные элементы из наших отношений. И поэтому я попросил коллегу (Кулебу – 24 канал) начать совместную работу по закону о языке, который вызвал определенное напряжение в наших отношениях", – добавил Сийярто.

Дипломаты договорились, что вскоре состоится заседание украино-венгерской рабочей группы по вопросам образования.

Сийярто уверен, что сегодняшняя встреча принесет результаты, а отношения Украины и Венгрии вернут в хорошее направление. Также дипломат добавил, что Венгрия будет продолжать оказывать гуманитарную поддержку Украине.

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Что готова сделать Венгрия

По словам Сийярто, уже подготовили проект модернизации моста через Тису в Загоне.

Хотят открыть новый пограничный пункт.

Предоставить кредит на 50 миллионов евро для строительства дорог на Закарпатье.

Ранее уже предоставили гранты на 34 тысячи проектов.

Продлить автострады М-3 и М-31 до границы с Украиной.

Принять участие в развитии структур с украинской стороны.

Продолжать программу по отдыху украинских детей в Венгрии.

Кроме того, Венгрия уже подарила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции дыхания.

Что этому предшествовало

Конфликт между Украиной и Венгрией начался после украинских местных выборов, когда венгерские чиновники агитировали за кандидатов на Закарпатье.

Из-за этого Украина запретила им въезд.

Впоследствии СБУ провела обыски в благотворительном фонде Венгрии на Закарпатье из-за подозрения в угрозе суверенитета Украины.

Венгрия крайне резко восприняла такие шаги и даже пожаловалась на Украину в ЕС.

Впоследствии Кулеба пригласил Сийярто в Киев, чтобы обсудить проблемы.

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