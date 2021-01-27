Это будет украинско-венгерская история успеха: Сийярто о планах Венгрии о Закарпатье
В Киеве 27 января состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его венгерского коллеги Петера Сийярто. Дипломаты поговорили, чтобы остановить ухудшение отношений между странами.
Источник: 24 канал
Сийярто поблагодарил Кулебу за приглашение и выразил уверенность, что отношения стран повернут в хорошее направление. Об этом министр сказал во время совместного брифинга.
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Что говорил Сийярто
Дипломат подчеркнул, что для его страны очень важны венгры Закарпатья и их поддержка. По словам министра, Венгрия верит, что при поддержке нацменьшинств улучшает отношения между странами.
Закарпатье должно стать историей успеха. Мы готовы дальше развивать и распространять эту историю успеха,
– подчеркнул министр.
Кроме того, глава МИД отметил, что Венгрия поддерживает суверенитет и интеграцию Украины, поэтому обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла.
"Нужно сделать все, чтобы исключить радикальные элементы из наших отношений. И поэтому я попросил коллегу (Кулебу – 24 канал) начать совместную работу по закону о языке, который вызвал определенное напряжение в наших отношениях", – добавил Сийярто.
Дипломаты договорились, что вскоре состоится заседание украино-венгерской рабочей группы по вопросам образования.
Сийярто уверен, что сегодняшняя встреча принесет результаты, а отношения Украины и Венгрии вернут в хорошее направление. Также дипломат добавил, что Венгрия будет продолжать оказывать гуманитарную поддержку Украине.
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Что готова сделать Венгрия
- По словам Сийярто, уже подготовили проект модернизации моста через Тису в Загоне.
- Хотят открыть новый пограничный пункт.
- Предоставить кредит на 50 миллионов евро для строительства дорог на Закарпатье.
- Ранее уже предоставили гранты на 34 тысячи проектов.
- Продлить автострады М-3 и М-31 до границы с Украиной.
- Принять участие в развитии структур с украинской стороны.
- Продолжать программу по отдыху украинских детей в Венгрии.
- Кроме того, Венгрия уже подарила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции дыхания.
Что этому предшествовало
- Конфликт между Украиной и Венгрией начался после украинских местных выборов, когда венгерские чиновники агитировали за кандидатов на Закарпатье.
- Из-за этого Украина запретила им въезд.
- Впоследствии СБУ провела обыски в благотворительном фонде Венгрии на Закарпатье из-за подозрения в угрозе суверенитета Украины.
- Венгрия крайне резко восприняла такие шаги и даже пожаловалась на Украину в ЕС.
- Впоследствии Кулеба пригласил Сийярто в Киев, чтобы обсудить проблемы.
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