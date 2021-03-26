Люди умирают, это безответственно, – президент Литвы о перезагрузке отношений с Россией
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока не может состояться перезагрузка отношений Европейского Союза и Москвы. Причиной такой позиции он назвал критическую ситуацию на Донбассе.
Источник:LRT
Об этом он сказал во время онлайн-саммита Евросоюза, который состоялся 26 марта. Гитанас Науседа заметил, что пока Россия применяет агрессию против Украины, говорить о перезагрузке отношений – безответственно.
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Он отметил, что ситуация на востоке Украины только ухудшается.
Люди умирают, это самое страшное. Это в основном связано с агрессивными действиями России, поэтому было бы безответственно говорить о перезагрузке отношений в таких условиях,
– заверил президент Литвы.
Науседа призвал Европу занять по отношению к Москве жесткую позицию. Также заверил, что следует применять те принципы, которые были установлены ранее, чтобы не сбиваться с дороги.
Ситуация на Донбассе: главное
- Пророссийские боевики 26 марта примерно в 14:00 обстреляли украинские позиции возле Шумов.
- Вследствие российской агрессии 4 украинских защитники погибли. Также ранены еще 2 военных, им оказывают помощь медики.
- Как отметил журналист Юрий Бутусов, вероятно, Россия атакует, чтобы захватить передовые украинские позиции.
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