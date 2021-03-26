Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока не может состояться перезагрузка отношений Европейского Союза и Москвы. Причиной такой позиции он назвал критическую ситуацию на Донбассе.

Об этом он сказал во время онлайн-саммита Евросоюза, который состоялся 26 марта. Гитанас Науседа заметил, что пока Россия применяет агрессию против Украины, говорить о перезагрузке отношений – безответственно.

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Он отметил, что ситуация на востоке Украины только ухудшается.

Люди умирают, это самое страшное. Это в основном связано с агрессивными действиями России, поэтому было бы безответственно говорить о перезагрузке отношений в таких условиях,

– заверил президент Литвы.

Науседа призвал Европу занять по отношению к Москве жесткую позицию. Также заверил, что следует применять те принципы, которые были установлены ранее, чтобы не сбиваться с дороги.

Довидка.Гитанас Науседа 18 марта был в Украине с первым официальным визитом. Он в Верховной Раде произнес речь на украинском языке.

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