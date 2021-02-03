Президент Зеленский подписал указ, которым одобрил решение СНБО относительно санкций против Тараса Козака и его телеканалов. По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, такой шаг не должен вызывать ни у кого вопросов.

Источник: 24 канал

Подоляк отметил, что санкции в отношении телеканалов из так называемого пула Медведчука – вполне ожидаемые.

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Эти каналы используют, как инструменты чужой пропаганды

Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое. Данные телеканалы достаточно активно и часто открыто используются, как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями,

– рассказал Подоляк.

По словам советника Ермака, есть также доказательства относительно странных источников финансирования этих телеканалов, а также беспокоит история о переходе собственности на компании, за которыми закреплены лицензии.

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