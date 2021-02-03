Это абсолютно прозрачное решение, – Подоляк о санкциях против Козака и его телеканалов
Президент Зеленский подписал указ, которым одобрил решение СНБО относительно санкций против Тараса Козака и его телеканалов. По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, такой шаг не должен вызывать ни у кого вопросов.
Источник: 24 канал
Подоляк отметил, что санкции в отношении телеканалов из так называемого пула Медведчука – вполне ожидаемые.
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Эти каналы используют, как инструменты чужой пропаганды
Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое. Данные телеканалы достаточно активно и часто открыто используются, как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями,
– рассказал Подоляк.
По словам советника Ермака, есть также доказательства относительно странных источников финансирования этих телеканалов, а также беспокоит история о переходе собственности на компании, за которыми закреплены лицензии.
Главное о санкциях против Тараса Козака
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы Козака перестали транслироваться.
- Сам Козак назвал санкции незаконными и заявил, что это осуществляется цензура СМИ.
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