Украинские спецслужбы разоблачили группировку, которая занимается финансированием терроризма на территории Донецкой и Луганской областей. А поддерживают ее деятельность нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его бизнес-партнер Тарас Козак.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, украинские разведчики продолжительное время получали информацию о вышеуказанной группировке и причастных к ней лицах.

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Подробнее о заявлении Данилова

Секретарь СНБО, в частности, отметил, что в 14 километрах от украинской границы на территории России располагается один из нефтеперерабатывающих заводов. Владеют им совместно с женами Медведчук и Козак.

Поставка горюче-смазочных материалов с этого завода происходит на территорию террористам, которые убивают наших ребят,

– отметил Данилов.

Он добавил, что сегодня у украинской власти есть более чем достаточно доказательств того, что это террористическая группировка сознательно помогает боевикам на Донбассе.

"И на основании вышеуказанной информации состоялось заседание СНБО. Там прозвучал доклад руководителя СБУ Ивана Баканова. Также были предоставлены соответствующие документы. Голосование было единогласным. Только один человек отдал свой голос с небольшим замечанием", – отметил чиновник.

Касательно замечания, продолжил Данилов, ситуация была связана с тем, что надо вносить к решению о санкциях дополнительные аргументы.

Заметим! По данным издания ZN.UA, говорится о Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Располагается винт в Ростовской области России. 75% акций предприятия принадлежат жене Виктора Медведчука – Оксане Марченко. Еще 25% владеет гражданская жена Козака – Наталья Лавренюк. Последняя имеет паспорт России. В общем ограничительные меры против Медведчука ввели по статье о финансировании терроризма.

Что этому предшествовало

СНБО 19 февраля наложил санкции на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко сроком на 3 года.

и его жену сроком на 3 года. Они вступят в силу тогда, когда указ подпишет президент Владимир Зеленский.

В общем санкции применят против 19 юридических и 8 физических лиц . В частности, под санкции попадут и 5 самолетов, на которых летали из Киева в Москву.

. В частности, на которых летали из Киева в Москву. 2 февраля СНБО применил санкции против Тараса Козака. Также под удар попали телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", принадлежащие Козаку, но де-факто ими владеет Медведчук.

Какие еще решения принял СНБО на заседании 19 февраля – читайте в нашем материале.