Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко убеждает, что запрет продажи носков во время локдауна – это инициатива бизнеса.

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Как отметил главный санврач, по этому вопросу было проведено множество встреч, в том числе онлайн, с представителями бизнеса. Об этом он рассказал в комментарии изданию LB.ua.

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Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения – просьба бизнеса,

– подчеркнул Ляшко и добавил, что носки не являются товаром первой необходимости.

В то же время он пояснил, что есть бизнес, который продает исключительно посуду, исключительно одежду, исключительно игрушки. И они теряют во время карантина, потому что они – закрыты. Зато есть рядом супермаркеты, которые продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки.

"Дети получили деньги в подарок от бабушек на новогодние праздники и хотят что-то купить. Магазины с игрушками закрыты, они пойдут в супермаркет и купят игрушку. Если в супермаркете игрушки во время карантина не продаются – ребенок потом, после карантина, купит себе этот гостинец от бабушки, когда магазины будут в равных условиях", – подчеркнул главный санитарный врач.

По его словам, украинская власть не вводила ограничения, потому что вирус носками передается. А таким образом пытается уменьшить мобильность населения, потому что условный ребенок не пойдет за игрушкой во время карантина.

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