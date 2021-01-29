Эсминец Военно-морских сил США USS Porter вечером 28 января вошел в воды Черного моря. Здесь он вместе с судами союзников и партнеров будет участвовать в проведении операций по обеспечению безопасности.

Источник: НАТО

USS Porter – третий корабль ВМС США, зашедший в Черное море в течение последних дней. Он присоединился к эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie.

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Комментарий НАТО о пребывании американских эсминцев в Черном море

В Альянсе подчеркнули, что Черное море имеет стратегическое значение для них. 3 союзника – Болгария, Румыния и Турция – являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина – близкими партнерами.

В ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма и продолжение наращивания военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонное присутствие в регионе. И, как и раньше, предан обеспечению безопасности Черного моря,

– отметила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

В Альянсе добавили, что они также усиливают поддержку Грузии и Украины, включая обучение береговой охраны и обмен информацией.



Эсминец ВМС США USS Porter заходит в Черное море / Фото издания "Думская"

Какие вще представители военно-морских сил НАТО зашли в Черное море

Недавно Военно-воздушные силы Испании направили в Румынию 6 истребителей для воздушного патрулирования.

Испанские самолеты в течение двух месяцев будут дислоцироваться на авиабазе Когэлничану на черноморском побережье Румынии.

Самолеты будут выполнять задания вместе с румынскими ВВС.

Заметим! Обычно военно-морские силы НАТО патрулируют воды Черного моря в течение 67% года.