Третий корабль ВМС США вошел в Черное море: что об этом говорят в НАТО
Эсминец Военно-морских сил США USS Porter вечером 28 января вошел в воды Черного моря. Здесь он вместе с судами союзников и партнеров будет участвовать в проведении операций по обеспечению безопасности.
Источник: НАТО
USS Porter – третий корабль ВМС США, зашедший в Черное море в течение последних дней. Он присоединился к эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie.
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Комментарий НАТО о пребывании американских эсминцев в Черном море
В Альянсе подчеркнули, что Черное море имеет стратегическое значение для них. 3 союзника – Болгария, Румыния и Турция – являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина – близкими партнерами.
В ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма и продолжение наращивания военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонное присутствие в регионе. И, как и раньше, предан обеспечению безопасности Черного моря,
– отметила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
В Альянсе добавили, что они также усиливают поддержку Грузии и Украины, включая обучение береговой охраны и обмен информацией.
Эсминец ВМС США USS Porter заходит в Черное море / Фото издания "Думская"
Какие вще представители военно-морских сил НАТО зашли в Черное море
- Недавно Военно-воздушные силы Испании направили в Румынию 6 истребителей для воздушного патрулирования.
- Испанские самолеты в течение двух месяцев будут дислоцироваться на авиабазе Когэлничану на черноморском побережье Румынии.
- Самолеты будут выполнять задания вместе с румынскими ВВС.
Что известно о эсминце ВМС США USS Porter?Это эсминец класса "Арли Берк" (тип эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием четвертого поколения). В 2003 году корабль участвовал в боевых и вспомогательных операциях в рамках "Иракской Свободы". А в 2017 году участвовал в обстреле аэродрома Шайрат в штате Хомс в Сирии.
Впервые вошел в Черное море в 2018 году. После неоднократно посещал украинскую акваторию, гостил в Одессе, а также принимал участие в международных учениях "Си Бриз".
Корабль назвали в честь офицеров ВМС США командора Дэвида Портера и его сына адмирала Дэвида Диксона Портера. Построили его в 1996 году, а запустили на воду – в 1997-м.
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