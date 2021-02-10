На Донбассе снова сорвали и без того шаткое перемирие. С начала 2021 года там погибли семь украинских бойцов. Эксперты говорят, полномасштабной эскалации конфликта ожидать не стоит, но все же ситуация вернется к тем временам, которые были до режима "тишины".

С начала февраля боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе ежедневно. Режим "полной и всеобъемлющей" тишины срывали и раньше, но такого количества жертв и раненых не было давно. Так, с лета 2020 года насчитывается 12 погибших, 7 из которых убили за два неполных месяца 2021 года. В Трехсторонней контактной группе считают, что на агрессию украинские военные должны отвечать зеркально.

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Означает ли это полный срыв перемирия

Перемирие, которое заключили 22 июля 2020 года, достаточно часто критиковали, ведь его постоянно срывали боевики. Впрочем, украинская власть называла это лишь провокациями и отмечала, что жертв стало намного меньше, а ситуация на востоке страны все же спокойнее.

Сейчас же видим, что напряжение растет, а обстрелов становится все больше. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что никакого мирного процесса уже нет, действуют снайперские пары, продолжаются обстрелы, идет война.

Представитель Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш отметил, что политически – нам выгодно сохранять тишину, чтобы потом спрашивать с России за их нарушения. Впрочем со стороны оккупантов – это уже явный акт агрессии.

Де-факто, мы должны признать, что так – перемирия уже, можно сказать, нет. Та сторона уже применяет не просто провокационный огонь, а снайперский,

– сказал Гармаш.

Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциация Политических Наук", говорит, что несмотря на неоднократное перемирие, его условий оккупанты никогда не придерживались. Поэтому мы можем говорить о временном снижении интенсивности боевых действий, которое было в последние несколько месяцев, но не более.

Интенсивность боевых действий время от времени то растет, то снижается, это зависит от многих факторов. Сейчас интенсивность снова растет. На сколько она вырастет и сколько это будет продолжаться предсказать трудно. Но перемирие не сорвано, потому что его не было,

– отметил Синченко.

Владимир Фесенко, политолог, руководитель Центра политического анализа "Пента", объяснил, что речь идет об относительном обострении, так как это обострение, по сравнению с относительным перемирием, которое было в последнее время. Эксперт отметил, что юридически никто от режима "тишины" не отказывался, но на самом деле он давно нарушен.

Мы медленно возвращаемся к ситуации, которая была до конца июля. Сейчас де-факто, можно говорить о том, что соглашение, которое было 22 июля, уже не работает. Уход от этой сделки начался еще в конце прошлого года, уже начиная с сентября были локальные, единичные нарушения. Перелом произошел в январе, когда нарушений стало намного больше,

– говорит Фесенко.

Максим Джигун, политолог аналитического центра "Инполит", объяснил, что активизация действий на Донбассе, очевидно, не в последнюю очередь, связана с санкциями, который ввел президент Владимир Зеленский вместе с СНБО против пророссийских каналов. Ведь Владимир Путин говорил о том, что предостерегает украинскую власть от давления на Виктора Медведчука и его окружения, ибо в противном случае они будут прибегать к акциям прямого действия.

Тот режим, который у нас был до последних дней, не был идеальным, но он радовал, что у нас не было таких боевых потерь. Хотя этот режим был более формальным, чем фактическим. Ведь и обстрелы были, и провокации. Сейчас мы на грани потери тех договоренностей, которые были и активизации боевых действий на Донбассе,

– комментирует ситуацию Джигун.

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Стоит ли ожидать эскалации конфликта

Владимир Фесенко отметил, что сейчас Россия, реагируя на запрет медведчуковских каналов может усилить эскалацию, хотя речь и не идет о том, что будут полномасштабные бои по всей линии разграничения, такого уже давно не было.

Локальные обострения могут быть. Возможно возобновление боев за нейтральную полосу. На полномасштабную войну россияне не пойдут, потому что это требует дополнительных и больших ресурсов, а им сейчас не до этого,

– объяснил Фесенко.

Максим Джигун говорит, что этот режим тишины был одним из козырей в рукаве Зеленского, который мог использовать его для демонстрации своего отличия от президента Порошенко, при котором не удавалось долго удерживать спокойствие на востоке. Но сейчас Зеленский этот козырь теряет и удаляется от такой позиции нейтралитета, с которой он пришел на должность. Эксперт говорит, что 73% голосов он взял только потому, что говорил обо всем и ни о чем. И избиратели с различными точками зрения считали его своим президентом. Но президенту становится понятно, что не удастся балансировать в течение длительного времени, поэтому надо занимать какую-то позицию.

Все движется к тому, что мы снова перейдем к перманентному режиму обстрелов, провокаций, отсутствия покоя. С одной стороны это огромная проблема. Но с другой стороны, для общества – это определенное облегчение, с точки зрения того, что президент все же имеет четко определенный вектор, куда он движет государство,

– говорит Джигун.

Дмитрий Синченко считает, что в ближайшие несколько месяцев не стоит ждать существенных изменений в ситуации на Донбассе. Существенными изменениями следует считать наступление – ни наши, ни враждебные российские войска пока не готовы к наступлению. Могут увеличиваться или уменьшаться обстрелы, могут проводиться диверсии и теракты, могут осуществляться попытки достичь нового перемирия, но существенно ничего не изменится.

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