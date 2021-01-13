Давно готовы: Эрдоган предложил принять Турцию в Евросоюз
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил включить его страну в ряды Европейского Союза вместо Великобритании. Он уверен, что это поможет ликвидировать пробел, образовавшийся после Brexit.
По его словам, Турция уже давно должна была получить свое "заслуженное место в европейской семье". Об этом Эрдоган заявил во время выступления перед послами стран ЕС в Анкаре 12 января, передает местный телеканал NTV.
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Принятие Турции в ЕС было бы онтологическим выбором для Союза, это бы помогло ликвидировать пробел, оставшийся после Brexit,
– сказал турецкий лидер.
Он добавил, что Турция готова создать позитивную повестку дня и восстановить отношения с Евросоюзом в правильном русле.
Кроме этого, Эрдоган уверен, что Восточное Средиземноморье должно перестать быть ареной конкуренции или противостояния. В этом регионе нужно наладить сотрудничество, которое будет отвечать интересам всех сторон.
Евроинтеграция Турции: что известно
- Турция подала заявку в ЕС в далеком 1987 году, тогда он еще носил название Европейское экономическое сообщество. Через 12 лет, в 1999 году, страна получила статус кандидата в Евросоюз.
- Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году.
- Сегодня Европейский Союз в основном выступает против вступления Турции из-за нерешенных вопросов курдов, войны с соседними государствами, в частности в Сирии.
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