Эпидемия COVID-19 в целом негативно повлияла на отношение украинцев к действующей власти. Однако именно в начале введения первого карантина, когда люди очень боялись вируса, они выражали немалую поддержку действиям властей.

Впрочем такая ситуация сложилась не только в Украине. Пандемия коронавируса негативно повлияла на власть большинства стран. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

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По его словам, сейчас есть определенная амбивалентность. Многие украинцы негативно оценивают то, насколько успешно власть борется с COVID-19.

Между тем большая часть опрошенных считает, что власть действовала оптимально или даже слишком мягко, когда вводила карантин.

Но в целом эпидемия повлияла негативно. Возможно, если бы этого не было, то не было бы и такого падения поддержки власти,

– отметил гендиректор КМИС.

Он также добавил, что в период первого года правления нового правительства и президента произошло типичное для всех радикальное разочарование. Поэтому трудно сказать, какой из различных факторов больше всего повлиял на снижение уровня поддержки власти.

Успех борьбы с эпидемией сильно связан с доверием в обществе, – Паниотто

Владимир Паниотто подчеркнул, что это характерно для многих стран. Например, ранее эксперты были уверены, что в США Дональд Трамп без проблем переизберется на второй президентский срок, но COVID-19 радикально изменил ситуацию.

Было большое международное исследование, которое показало, что успех борьбы с эпидемией довольно сильно связан с доверием в обществе в целом,

– объяснил он.

Он отметил, что социологи измеряют general trust – доверие между людьми и доверие к незнакомцам, но доверие к власти – особенно. Оно связано с экономическим развитием и с борьбой с COVID-19.

Поэтому чем больше доверия, тем выше развитие, и тем успешнее борьба с эпидемией.