Кандидат в госсекретари США Энтони Блинкен назвал коррупцию внутренней угрозой Украины. Также государству не хватает инвестиций - именно они могут давать возможность эффективно развиваться Украине.

Блинкен отметил, что США должны помочь Украине с этим справиться. Об этом кандидат на госсекретаря сказал во время сенатских слушаний, сообщает "Голос Америки".

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По словам Блинкена, главная внешняя угроза Украины – Россия. Однако даже если решить эту проблему – внутренняя угроза не менее опасна.

Если угрозой Украины извне является Россия, то ее внутренними угрозами являются коррупция, нехватка институтов, которые могут эффективно вести страну,

– заверил Блинкен.

"Даже если мы успешно будем держать Россию на расстоянии, но угроза внутри будет продолжаться, им (Украине – 24 канал) будет очень трудно построить жизнеспособную демократию", – заверил Блинкен.

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Кандидат в госсекретари США подчеркнул, что коррупция всегда разрушает развитие государств и создает конфликты в мире. Некоторые противники даже используют коррупцию как инструмент оружия.

"Однако это также слабое место наших противников. По всем направлениям мы должны быть более сосредоточенными и обеспеченными, чтобы бороться с коррупцией", – пояснил Блинкен.

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