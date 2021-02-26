Госсекретарь США призвал Россию немедленно вернуть Украине Крым
Энтони Блинкен, государственный секретарь США выразил поддержку Украине в стремлении восстановить контроль над Крымом. В штатах в очередной раз выразили поддержку Украине и осуждение России и ее агрессии.
Источник:Сайт Посольства США в Украине
Кроме выражения поддержки Украине, Блинкен отметил: российская оккупация и усиление милитаризации грозит общей мировой безопасности.
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Соединенные Штаты заявляют о солидарности с Украиной в связи с седьмой годовщиной вторжения и захвата Крыма Россией – наглого отрицания современного международного порядка. Мы утверждаем краеугольную истину: Крым – это Украина,
– говорится в заявлении Блинкена.
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Энтони Блинкен назвал целый список преступлений России, которыми она "отметилась в Крыму":
- "Оккупация Крыма повлекла значительные человеческие потери".
- "Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств".
- "Российская оккупационная власть прибегла к обыскам в мечетях и частных домах, вытеснила с полуострова независимые СМИ и назначила длительные тюремные приговоры тем, кто осмелился выступить против оккупации".
- "Российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма..."
Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом,
– подчеркнул Блинкен.
Кроме того, госсекретарь отметил: США приветствуют инициативу Украины "Крымская платформа" и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной.
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