Энтони Блинкен, государственный секретарь США выразил поддержку Украине в стремлении восстановить контроль над Крымом. В штатах в очередной раз выразили поддержку Украине и осуждение России и ее агрессии.

Кроме выражения поддержки Украине, Блинкен отметил: российская оккупация и усиление милитаризации грозит общей мировой безопасности.

Важно День крымскотатарского сопротивления российской оккупации: свободные люди против "человечков"

Соединенные Штаты заявляют о солидарности с Украиной в связи с седьмой годовщиной вторжения и захвата Крыма Россией – наглого отрицания современного международного порядка. Мы утверждаем краеугольную истину: Крым – это Украина,

– говорится в заявлении Блинкена.

Действия России в Крыму: на чем подчеркнул госсекретарь США

Энтони Блинкен назвал целый список преступлений России, которыми она "отметилась в Крыму":

"Оккупация Крыма повлекла значительные человеческие потери".

"Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств".

"Российская оккупационная власть прибегла к обыскам в мечетях и частных домах, вытеснила с полуострова независимые СМИ и назначила длительные тюремные приговоры тем, кто осмелился выступить против оккупации".

"Российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма..."

Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом,

– подчеркнул Блинкен.

Кроме того, госсекретарь отметил: США приветствуют инициативу Украины "Крымская платформа" и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной.

Обратите внимание! 26 февраля в Украине отмечают День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. В этот день семь лет назад в Симферополе состоялся митинг крымских татар за территориальную целостность Украины и против российской военной агрессии.

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