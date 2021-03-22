В Нью-Йорке, на одной из самых известных улиц Манхэттена – западной стороне Пятой авеню, расположено здание, которое стало визитной карточкой города – небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг. Сегодня он ежегодно привлекает десятки тысяч туристов и является Национальной исторической достопримечательностью США.

С чего все начиналось

В начале ХХ века в Нью-Йорке началось негласное соревнование по строительству самого высокого небоскреба. Среди высотных проектов было строительство 70-этажного Уолл-Стрит 40 и Крайслер Билдинг, который насчитывал 77 этажей.

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В то время, когда эти два здания уже были на стадии реализации, началось строительство будущего рекордсмена – Эмпайр Стейт Билдинг.



Эмпайр Стейт Билдинг / Фото Getty Images

Проектирование этого небоскреба было под руководством опытного архитектора Уильяма Лема. За его плечами уже было проектирование таких небоскребов, как Рейнольдс Билдинг в Северной Каролине и Башня Карью в Огайо. Архитекторы и строители получили сверхсложную задачу – не только построить самый высокий в Нью-Йорке небоскреб, но и сделать это в кратчайшие сроки.

Земляные работы на предназначенной для строительства территории начались в январе 1930 года, а к возведению здания приступили 17 марта. Строительные материалы для небоскреба доставляли из разных штатов и стран:

известняк привозили из карьеров штата Индиана;

древесину – из Орегона и Вашингтона;

мрамор – из Италии;

оборудование – из Новой Англии.

Для беспрепятственной доставки материалов к строительной площадке, был проложен временный путь. Ежедневно по нему передвигалось более 200 грузовиков, которые привозили до 50 тысяч мешков цемента, а также песка и извести, десятки тысяч плит-перегородок и элементы металлических конструкций.

Сколько людей погибло во время строительства

На площадке работало более 3,5 тысячи рабочих. По официальным данным, 5 из них во время выполнения работ погибли. Однако уровень смертности мог быть значительно выше, учитывая, что никакого хитрого страховочного оборудования у работников в то время не было. Для того, чтобы рабочим лишний раз не приходилось спускаться вниз, на этажах обустроили временные кафе и провели временный водопровод.

Впечатляющие масштабы здания

За первую неделю строительства здание выросло до 14 этажей, а до 27 июля оно уже достигало половины своей запланированной высоты. Полностью завершить строительство Эмпайр Стейт Билдинг удалось 11 апреля 1931 года. Благодаря такому скоростному строительству даже повезло сэкономить запланированную смету. Вместо 43 миллионов долларов США, строительство здания обошлось инвесторам в 24,7 миллиона.

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Строительству самого высокого небоскреба не помешало даже то, что в это время в стране царил самый большой в истории экономический кризис – Великая депрессия. Однако он же повлиял на дальнейшую судьбу здания. После открытия, большую часть офисных помещений не удавалось сдать в аренду и небоскреб был убыточным до 1950 года.

Размеры здания поражали:

небоскреб достигал 129 метров вдоль западных улиц и 57 метров вдоль Пятой авеню, а также 443 метра высотой, учитывая шпиль.

общая площадь помещений охватывала 209 тысяч квадратных метров;

на 102 этажах Эмпайр Стейт Билдинг расположились офисные помещения и 3 смотровые площадки;

на здании работает 73 лифта, кроме того, один из них ездит только с 86 до 102 этажа, где расположены основные смотровые площадки.

до самого высокого этажа ведут также лестницы, которые насчитывают 1860 ступенек.

Эмпайр Стейт Билдинг, который получил название от прозвища штата Нью-Йорк – "Имперский штат", настолько велик, что почтовое ведомство США присвоило ему отдельный индекс.

Церемония открытия небоскреба

Торжественная церемония открытия небоскреба состоялась 1 мая. В ней приняли участие мэр Нью-Йорк сити Джимми Уокер, губернатор штата Нью-Йорк Франклин Рузвельт и президент США Герберт Гувер. Последний в это время находился в Вашингтоне, и присоединился к событию, нажав специальную кнопку, которая на расстоянии засветила на небоскребе огни.

Прожекторы на вершине Эмпайр Стейт Билдинг установили сразу после окончания строительства. Впоследствии их заменили на более мощные, а на 72 этаже установили новые лампы, которые подсвечивали верхушку небоскреба. Окраска подсветки обычно приурочивается к событию, празднику или памятной дате.

В День независимости здание освещается красными, синими и белыми цветами – цветами государственного флага США.

В День святого Патрика Эмпайр Стейт Билдинг сияет зеленым цветом.

В День святого Валентина – красным, белым и розовым.



Эмпайр Стейт Билдинг в День независимости США / Фото Getty Images



Эмпайр Стейт Билдинг в день святого Патрика / Фото Getty Images



Эмпайр Стейт Билдинг в День святого Валентина / Фото Getty Images

Одним из замыслов архитекторов, которому так и не суждено было осуществиться, была идея использовать небоскреб, как причальную мачту для дирижаблей. Полая стальная мачта на вершине Эмпайр Стейт Билдинг, высотой 48 метров, собственно была предназначена для обслуживания цеппелинов. С этой целью в ней оборудовали лифты, на 86 этаже расположили билетные кассы, на 101 – залы ожидания для пассажиров, а 102 этаж был предназначен для посадки и высадки путешественников. Однако сильные порывы ветра и шпили многочисленных небоскребов, расположенных на Манхэттене разрушили этот план. Кроме того, для взлета этих воздушных судов было необходимо сбрасывать балласт, что оказалось невозможным в таком густонаселенном районе.

Когда архитекторы окончательно отказались от идеи превратить высотку на аэровокзал, шпиль на Эмпайр Стейт Билдинг переоборудовали под большую антенну. Впоследствии на самом высоком здании города установили свои передатчики почти все крупные теле- и радиостанции Нью-Йорка.

Трагедия из-за бомбардировщика ВВС США

В 1945 году в здании произошла трагедия. 28 июля в северный фасад Эмпайр Стейт Билдинг между 79 и 80 этажами врезался бомбардировщик Военно-воздушных сил США. Несчастье случилось из-за густого тумана, который помешал пилоту разглядеть здание. Один из двигателей самолета пробил башню насквозь и упал на соседний дом. Другой – полетел прямо в шахту одного из лифтов. Тогда лифт сорвался и упал с 75 этажа, при этом в нем находилась женщина, которой, на удивление, удалось выжить.

Бомбардировщик врезался в Эмпайр Стейт Билдинг / смотрите фото AP, Википедии

В результате катастрофы погибли 14 человек. Однако после инцидента небоскреб не закрыли. Все офисы продолжили работать уже на следующий день, а ремонтные работы на поврежденных этажах завершились очень быстро.

На сегодня смотровые площадки на 86 и 102 этажах – одни из самых популярных туристических локаций города. Продажа билетов приносит владельцам небоскреба доход, который за год достигает суммы полученной за аренду всех офисных помещений.

Сейчас Эмпайр Стейт Билдинг – один из самых узнаваемых символов Манхэттена, Нью-Йорка и США. Он является самой известной архитектурной достопримечательностью США и включен в список 7 чудес современного мира, по версии Американского общества гражданских инженеров. В 1986 году небоскреб также получил статус Национального исторического памятника США.