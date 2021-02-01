Ждем гостя: Макрон посетит Украину в 2021 году
Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину до конца июля 2021 года. В основе его визита лежит обсуждение политических, экономических и культурных вопросов.
Источник "Интерфакс-Украина"
Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он озвучил главные темы, которые будут рассматривать при официальном визите Макрона.
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Когда приедет Макрон
Точную дату визита выбрать не могут из-за пандемии COVID-19. Де Понсен отметил: "Президент Макрон сейчас не путешествует. Он не выезжал из Франции с середины декабря 2020 года".
Макрон и Зеленский
По словам де Понсена, Владимир Зеленский неоднократно подтверждал приглашение. Отношения между двумя президентами очень хорошие. Поэтому президент Макрон действительно хочет приехать.
О чем будут говорить на встречах
Принцип визита – согласован. Посол отметил, что визит будет сосредоточен на двусторонних программах, а также политическом измерении.
Есть очень важные двусторонние программы: вертолеты, патрульные катера, локомотивы, водоочистная станция в Мариуполе. Существует несколько проектов в Луганской области. Политическое измерение также будет в основе президентского визита,
– отметил де Понсен.
Де Понсен рассказал, что будут обсуждать и другие вопросы:
- культурные;
- научные;
- университетские;
- лингвистические.
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