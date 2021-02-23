Эмиратская компания готова помочь Украине с реформой таможни
Представители эмиратской компании DT World предложили Украине сотрудничество в реформировании, модернизации украинской таможни. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили во время совещания в Офисе президента.
Источник:Офіс Президента
Если Украина согласится сотрудничать с DT World, то совместными усилиями удастся увеличить объемы торговли и обеспечить рост национального ВВП.
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Что предлагает эмиратская компания
Руководитель DT World Махмуд Аль Бастаки отметил, что его компания имеет опыт работы с таможенными службами в более чем 100 странах мира. Решения, которые предлагает компания, помогают:
- реформировать и модернизировать таможню,
- улучшить защиту границ государства от незаконного перемещения товаров благодаря автоматической системе оценки рисков всех трансакций,
- повысить уровень доходов,
- ускорить процесс таможенного оформления для трейдеров.
Результатом внедрения подходов и решений, которые мы предлагаем, будет увеличение объемов торговли и рост национального ВВП. Украина может существенно улучшить свой уровень по индексу эффективности логистики (LPI) Всемирного банка, на который ориентируются инвесторы,
– подчеркнул Махмуд Аль Бастаки.
У Зеленского состоялась встреча с представителями компании DT World / Фото ОП
По его словам, компания готова предложить Украине свои разработки и помочь во внедрении новых подходов, что не потребует от государства капитальных инвестиций.
Ожидается, что DT World изучит украинскую систему, процессы, проведет комплексную проверку, и лишь после этого предложит украинской стороне дорожную карту будущей работы.
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