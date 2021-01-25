Укрзализныця предлагает своим пассажирам воспользоваться и вагонами повышенной комфортности. Один из таких курсирует в составе поезда Запорожье – Киев. Стоит это удовольствие по полному маршруту 1299 и 648 гривен в зависимости от времени поездки.

Чем поражает вагон повышенной комфортности от Укрзализныци

Об этом рассказал транспортный блогер Олег Васильев . Также он опубликовал соответствующие фото.

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Как пояснил Олег, во время ночных рейсов – это спальный вагон СВ на 2 два человека, а днем ​​- 1 класс с сидячими местами. Поэтому и такая разница в цене.

Что есть в таком вагоне

умывальник,

мусорник,

розетки на 220 вольт,

шкаф для одежды,

монитор,

вакуумные туалеты,

душевая кабина.

Добавим, что сейчас на маршруте Запорожье – Киев – только один такой вагон. Имеет он нулевую нумерацию.

Элитное купе с душем и туалетом в поезде Укрзализныци / Фото Олега Васильева

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