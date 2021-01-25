Туалет, душ та інші фішечки: в потязі Укрзалізниці можна проїхатися з комфортом – фото
Укрзализныця предлагает своим пассажирам воспользоваться и вагонами повышенной комфортности. Один из таких курсирует в составе поезда Запорожье – Киев. Стоит это удовольствие по полному маршруту 1299 и 648 гривен в зависимости от времени поездки.
Чем поражает вагон повышенной комфортности от Укрзализныци
Об этом рассказал транспортный блогер Олег Васильев. Также он опубликовал соответствующие фото.
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Как пояснил Олег, во время ночных рейсов – это спальный вагон СВ на 2 два человека, а днем - 1 класс с сидячими местами. Поэтому и такая разница в цене.
Что есть в таком вагоне
- умывальник,
- мусорник,
- розетки на 220 вольт,
- шкаф для одежды,
- монитор,
- вакуумные туалеты,
- душевая кабина.
Добавим, что сейчас на маршруте Запорожье – Киев – только один такой вагон. Имеет он нулевую нумерацию.
Элитное купе с душем и туалетом в поезде Укрзализныци / Фото Олега Васильева
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- УЗ запустила чат-ботов в вайбере и телеграме, через которые можно купить билеты.
- Все поезда оборудуют "тревожной кнопкой". Она будет расположена в кабине машиниста. Благодаря этому можно будет срочно вызвать правоохранителей.
- Также Украинская железная дорога введет некоторые улучшения для пассажиров. Например, при посадке в поезд можно будет использовать не только оригиналы документов и электронные свидетельства, но и копии.
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