Электронные водительские удостоверения теперь можно использовать наравне с бумажными
Удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданку в приложении "Дия" теперь можно использовать наравне с бумажными документами. Верховная Рада проголосовала за соответствующий закон.
Закон №2695 о водительских удостоверениях, за который проголосовали нардепы, вступит в силу после его опубликования.
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Электронные права имеют такую же силу, что и бумажные. Водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (автогражданку) полицейскому,
– говорится в сообщении.
Это будет удостоверением личности и подтверждением права на управление автомобилем.
Что этому предшествовало
- 16 декабря 2019 года стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дия".
- Тогда там появился личный кабинет водителя с правами.
- Сейчас уже 1,5 миллиона украинцев получили и используют электронные водительские удостоверения с помощью мобильного приложения "Дия". Это примерно 25% от общего количества водительских удостоверений, выданных с 2013 года и оцифрованных.
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