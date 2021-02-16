Удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданку в приложении "Дия" теперь можно использовать наравне с бумажными документами. Верховная Рада проголосовала за соответствующий закон.

Закон №2695 о водительских удостоверениях, за который проголосовали нардепы, вступит в силу после его опубликования.

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Электронные права имеют такую же силу, что и бумажные. Водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (автогражданку) полицейскому,

– говорится в сообщении.

Это будет удостоверением личности и подтверждением права на управление автомобилем.

К слову, ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета Министров. А теперь Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.

Что этому предшествовало