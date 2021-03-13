Уже с 1 апреля 2021 года в Украине можно будет изменить место регистрации онлайн. Так, процедуру значительно упростят и переведут в цифровой формат. Впрочем, эксперты уверены, что данные украинцев будут надежно защищены.

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что для того, чтобы обозначить место проживания, не нужно будет идти в специальные учреждения с кучей бумажек, пользователю достаточно будет зайти на соответствующий портал и заполнить небольшое заявление, указав свой фактический адрес.

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Как это будет работать

С 1 апреля 2021 года в Украине изменится процедура смены регистрации адреса проживания. Сама процедура будет упрощена и переведена в электронный вид.

Подать заявку на получение услуги можно будет на портале "Дия". Сокращается количество документов и вводится взаимодействие между информационными системами и реестрами. Получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на diia.gov.ua,

– отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.

Министр добавил, что в том случае, если заявление будет заполнять собственник жилья, то подтверждение смены места регистрации придет автоматически, если нет – владельцу жилья на электронную почту или в приложение придет ссылка, с помощью которой он сможет подтвердить регистрацию. В дальнейшем эта процедура даст возможность отменить штампы в паспортах.

В целом в Минцифре хотят избавиться от штампов в паспортах и существенно упростить процедуру, которую давно называют рудиментом. В министерстве добавляют, что чиновники не будут иметь права требовать штамп или справку о "прописке". То есть, будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек, и чиновники должны будут зайти в реестр проверить место жительства человека, если им это нужно.



Процедура смены "прописки" изначально будет доступна только для жителей крупных городов / Фото diia.gov.ua

Вся процедура регистрации для гражданина займет не более 15 минут, а соответствующие данные появятся в реестре в течение дня, или же на следующий день.

Для кого будет доступна процедура

Сначала процедура будет доступна только для жителей крупных городов и тех, кто уже перешел на ID-карту, а чуть позже и для остального населения. Правда, пока в министерстве не уточняют перечень городов, где будет доступна услуга.

Услуга будет доступна для:

несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

украинцев, которые имеют ID-карту, – по адресу, сведения о которых внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронное согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

Что не так с "пропиской" в Украине

Напомним, что более миллиона жителей Украины не имеют регистрации, а каждый третий житель страны живет не по месту своей регистрации. Евгений Поремчук, эксперт по электронному управлению, основатель ІТ-компании BWN GROUP, председатель ОО "Электронная Республика", говорит, что "прописка" – это не что иное, как советская система контроля и управления миграцией граждан. Система "прописки" реализует феодальную привязку населения к определенным территориям в государстве.

Сейчас "прописку" просто формально переименовали в "регистрацию", но архаичные процессы никуда не делись. Людям все равно нужно проходить все круги ада общения с государственными органами чтобы переписаться / приписаться, не говоря о кипе документов, которые необходимо было собрать.

Неудобство процесса, забюрократизированность и коррупция в этой сфере привела к тому, что более 12 000 000 граждан живут не по месту регистрации без перерегистрации, а 1 000 000 граждан Украины живут вообще без "прописки". Как в таком случае государству рассчитывать деньги на субвенции регионам? Куда слать судам повестки? Это только часть сумбура, вызванного невозможностью реальной фиксации места жительства гражданина,

– говорит Поремчук.

Он добавляет, что цивилизованный мир работает по декларативному принципу: гражданин сообщает адрес, по которому он фактически проживает, а владелец помещения (если помещение в аренде) подтверждает. Это все, что необходимо будет сделать для внесения изменений в реестр.

Можно ли говорить о безопасности данных

В Минцифре уверяют, что никто не сможет прописаться в вашей квартире или доме без вашего согласия, а все данные будут надежно засекречены и сохранены. Эксперты также говорят, что беспокоиться не стоит и данные граждан будут надежно защищены.

Поскольку речь идет о хранении и использовании государством данных граждан, стоит упомянуть электронные государственные реестры. А с ними, как я уже неоднократно говорил, есть куча вопросов, требующих решения со стороны государства. В отношении экспериментального проекта, я уверен, что данные граждан будут защищены. Хотя бы потому, что Министерство цифровой трансформации работает над созданием национальной реестровой платформы,

– подытожил Поремчук.