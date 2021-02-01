Депутаты в первом чтении проголосовали законопроект о реформировании Службы безопасности Украины. Речь идет о лишении ведомства определенных функций, а также о ликвидации управления "К". Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун объяснил, что служащих этого управления не будут механически увольнять.

Источник: "Между прочим" на 24 канале

Он объяснил, что в законе прописан механизм постепенного сокращения сотрудников СБУ через естественный уход сотрудников. Речь идет о пенсионерах, которые имеют значительный некомплект штата.

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Они не пропадут: Ягун прокомментировал ликвидацию управления "К"

По словам бывшего заместителя главы СБУ, новосозданное подразделение Бюро экономической безопасности должно состоять из 4 тысяч человек. И никого механически туда не будут брать. Будет проходить конкурсная процедура, как и в ГБР.

Сотрудникам СБУ будут предлагать возможность перейти в определенные подразделения, если они специалисты в своей области. Думаю, что они не пропадут,

– заметил Виктор Ягун.

Он подчеркнул, что часть людей действительно будет вынуждена уволиться. Впрочем, добавил, что начиная с 2000-х годов те, кто пытался попасть в это подразделение, шли не по зову сердца, а с корыстной целью.

Ягун отметил, что в управлении "К" сформировалась своя каста, поэтому все понимали, что есть 2 Службы безопасности :

та, что воюет;

та, что стремится "крышевать".

Что известно об управлении "К" Службы безопасности? Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (сокращенное название – управление "К") было основано в январе 1992 года. Является постоянным органом при Службе безопасности Украины. К сфере деятельности относятся: расследование и противодействие деятельности организованных преступных группировок, а также противодействие коррупции в структурах государственной власти.

Есть те, кто могут системно противодействовать принятию закона о реформе СБУ, – Ягун

Виктор Ягун подчеркнул, что есть парламентарии, которые могут системно противодействовать принятию закона о реформировании СБУ. Также есть нардепы, которые не понимают, почему надо упрощать количество спецслужб.

Впрочем, отметил, что это не означает уменьшения интенсивности контрразведывательного режима. Речь идет об усилении других подразделений, а также лишении тех функций, которые не свойственны СБУ.

Спецслужба должна сконцентрироваться на противодействии терроризму, защите национальной государственности и защите информационного пространства,

– рассказал экс-заместитель главы СБУ.

Подробнее о том, что предусматривает новая реформа Службы безопасности Украины – читайте по ссылке.