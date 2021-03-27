Ведут переговоры советники в нормандском формате: экстренного заседания ТКГ не произошло
Внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ все-таки не произошло в субботу, 27 марта. Однако пока продолжаются переговоры на уровне советников нормандского формата.
Источник:Интерфакс-Украина
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что очередное заседание подгруппы по безопасности состоится уже во вторник, 30 марта.
Заметьте Из-за обстрела под Шумами: Зеленский срочно консультируется с лидерами нормандского формата
Поэтому мы приняли решение взять паузу в 2 дня и дождаться планового заседания,
– отметил Арестович.
По словам спикера, сейчас осложнение ситуации на Донбассе обсуждают советники "нормандской четверки". Украину представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Что было раньше
- Президент Владимир Зеленский 26 марта объявил о необходимости провести внеочередное заседание безопасности подгруппы ТКГ.
- Леонид Кравчук рассказал, что подгруппа по вопросам безопасности срочно обратилась ОБСЕ с просьбой разрешить экстренно созвать заседание подгруппы. Украинская сторона уже получила положительный ответ.
Поделиться новостью