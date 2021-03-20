История американца Крейга Ленга, выдачи которого добивается США, длинная, запутанная и очень неоднозначная. Но украинцам нельзя ее игнорировать.

О том, почему американского военного со сложной биографией нельзя просто экстрадировать в США, чтобы они там сами с ним разобрались – читайте в нашем материале.

Обратите внимание Ему грозит смертная казнь: суд разрешил экстрадировать в США американца Ленга, который воевал на Донбассе

Кто такой Крейг Ленг?

Крейг Лэнг – бывший американский военный. Сейчас ему 31 год. В американской армии он служил довольно долго – более 5 лет. Воевал в Ираке и Афганистане.

После возвращения с войны, его семья начала разрушаться. Жена изменяла. Из-за проблем в семье Лэнг начал нарушать дисциплину и его уволили из армии.

Он развелся. Некоторое время пытался найти работу. После военных действий получил ПТСР. Рассказывал, что тогда понял, что у него талант к войне и должен он быть военным,

– рассказал 24 канала его адвокат Дмитрий Моргун.

В конце концов, закрепившись в мысли о своем военном предназначении, Лэнг решил искать горячие точки на планете, где пригодились бы его навыки

Как он оказался в Украине?

Лэнг приехал воевать на Донбасс. В 2015 году – через год после своего развода – он присоединился к подразделениям "Правого сектора". На фронте провел больше года, успел побывать в составе различных добровольческих подразделений. Боевые сослуживцы называют его хорошим солдатом.

Со своим опытом морпеха, он приехал помогать нам. Ребят наших немножко подтягивал, хотя американский опыт на Донбассе не всегда был уместен. Был под впечатлением от того, как мы воюем и чем мы воюем,

– рассказал 24 каналу боец ​​с позывным "Джома".

В 2016 году, как только появилась возможность, Лэнг с бойцами Грузинского легиона подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Служил в районе Светлодарской дуги. Но служил недолго – через месяц Вооруженные силы Украины разорвали контракт с Лэнгом по неизвестным причинам. По неподтвержденным слухам – из-за конфликтов в коллективе.



Ленг в составе добровольческого подразделения / Фото из архивов

После увольнения из армии Лэнг уехал из Украины, но в марте 2017 года снова вернулся на Донбасс добровольцем. Там познакомился с другим американцем – Алексом Цвифельхофером.

Что известно об Алексе Цвифельхофере?

Алекс в 2015 году дезертировал из американской армии. Приехал во Францию ​​чтобы вступить в ряды Французского иностранного легиона. Но и из легионеров он вскоре ушел. В конце концов он оказался на Донбассе, где воевал в составе "Правого сектора".

В начале лета 2017 года Лэнг и Цвифельхофер решили вместе поехать в Южный Судан, чтобы воевать против одной из исламистских террористических группировок. Но не доехали – их задержали на границе в Кении из-за отсутствия необходимых документов и депортировали в США.

После депортации Лэнг около года провел в США. В конце 2018 года он вернулся в Украину. Он снова пытался найти возможность попасть в ряды украинских военных, но на тот момент все пути в армию уже были закрыты. Он остался в Украине.



Ленг со своей гражданской женой / Фото из архивов

Встретил свою гражданскую жену и начал учительствовать – сейчас Лэнг преподает детям английский язык,

– рассказывает его адвокат.

Почему его хотят экстрадировать в США?

Потому что в США Ленга считают причастным к убийству. Но это – лишь часть нарушений, которые инкриминируют бывшему военному.

В августе 2019 года Ленга задержали на границе с Молдовой, когда он пытался выехать из Украины, чтобы продлить визу. Оказалось, что американец находится в международном розыске по запросу США. Ленга арестовали.

По версии американского следствия, после депортации из Кении, Лэнг и Цвифельхофер решили поехать в Венесуэлу, чтобы воевать против венесуэльской власти. Якобы, чтобы найти деньги на организацию этой поездки, они решили ограбить супругов перекупщиков оружия во Флориде. Следствие утверждает, что мужчины договорились продать им оружие, а когда те приехали на место, ограбили и убили. Сам Лэнг отрицает все обвинения.

По словам адвоката Ленга, в Украину поступили два запроса о его экстрадиции. Первый экстрадиционный запрос касается разбойного нападения на супружескую пару во Флориде. Второй – якобы подготовки к участию в вооруженных конфликтах на территории Венесуалы.

Якобы Лэнг нарушил закон о нейтралитете. Мы консультируемся с группой адвокатов в США, которые работают по этому делу. Они говорят, что этот закон о нейтралитете не инкриминировали людям с 1990-х. То есть, за это никого не наказывали до сих пор. А сейчас – будут,

– говорит адвокат.

"Второй уточненный экстрадиционный запрос мы получили в феврале 2020 года. На основании как первого, так и второго запроса мы подавали заявление в Миграционную службу Украины для предоставления господину Ленг статуса беженца. Соответственно, по этим двум заявлениям пока что продолжаются административные суды. Потому что Миграционная служба то не принимала заявления, то отвергала их, осуществляла различные манипуляции с этими заявлениями", – добавляет Моргун.

Почему его нельзя просто выдать США?

Во-первых, в США Лэнгу может грозить смертная казнь. Это возможно, если его экстрадируют во Флориду, где произошло преступление. Цвифельхофера задержали по этому делу уже давно и федеральные прокуроры в США предполагают, что будут добиваться его казни. Вполне возможно, что такого же наказания будут требовать и для Ленга.

Адвокат настаивает, что без предоставления надлежащих гарантий неприменения смертной казни Украина выдать Ленга не может – у нас смертная казнь отменена. Норма о невозможности выдачи есть в Европейской конвенции о выдаче, подписанной Украиной, и она имплементирована в украинское законодательство.



Ленг с одним из его адвокатов / Фото из архивов

Гарантий же нет. Из США получили дипломатическую ноту, которую пытались представить как таковые. "Но гарантии предоставляют таким же образом и теми же компетентными лицами, которыми подавался экстрадиционный запрос. В случае господина Ленга этот запрос подписан Майком Помпео. Так же с его подписью должны были предоставить гарантии о неприменении смертной казни", – говорит Моргун.

Гарантии, в конце концов, мы получили от правительства США. Но этого недостаточно. Это не гарантирует, что штаты Флорида и Северная Каролина, которые запрашивают выдачу Ленга, неприменят смертную казнь. Его могут отдать не в федеральный суд, а в суд штата, который не обязан выполнять те гарантии, которые дало федеральное правительство. Так работает американская система,

– добавляет адвокат.

Во-вторых, потому что решение об экстрадиции, по словам адвоката, является чисто политическим и многое в истории принятия этого решения создает опасные для Украины прецеденты.

С этим пунктом отдельная запутанная история. В 2020 году генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова постановил экстрадировать американца. Хотя, как говорит Моргун, не имела права этого делать – тогда как раз длилось судебное разбирательство жалоб о предоставлении статуса беженца.

Больше об этом Американский доброволец ВСУ попросил у украинского суда защиты и статус беженца

"Согласно статье 590 Уголовно-процессуального кодекса, нельзя принимать решение о выдаче, если не наступило окончательное рассмотрение. Окончательное рассмотрение наступает только после вынесения решения Верховным судом по административной процедуре", – объясняет он.

Несмотря на это, решение об экстрадиции было вынесено. Но уже в феврале Апелляционный суд его отменил. "В результате четырехмесячного судебного процесса апелляционная инстанция 23 февраля 2021 года вынесла решение об отмене решения Печерского суда. Решение о выдаче так же было отменено. Мы победили", – рассказывает адвокат.

Впрочем 15 марта тот же Апелляционный суд Киева вернул решение об экстрадиции. И то, как это сделали, по словам адвоката, противоречило букве закона.

Прокурор зарегистрировал в Апелляционном суде заявление о пересмотре того самого решения. Он представил не кассацию, как должно быть. Он подал заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Так нельзя делать. Это опасный прецедент. Это нарушение всего, что предусмотрено УПК. Теперь получается, что апелляция может рассматриваться дважды и может быть отменена тем же судом, только в другом составе,

– отмечает адвокат.

Невыявленным обстоятельством стал отказ миграционной службы Винницкой области предоставлять Лэнгу статус беженца в Украине. Однако адвокат отмечает, что это является вопиющим нарушением, поскольку решение об экстрадиции было принято за четыре месяца до того, как миграционная служба приняла свое решение.

Craig Lang Austin case Апеляційний суд відмінив рішення своїх колег від 23.02.2021 за нібито нововиявленими... Опубліковано Lawyer Dmitry Morgun Понеділок, 15 березня 2021 р.

В-третьих, такая выдача без гарантий может создать опасный прецедент, который поставит под угрозу всех добровольцев, воевавших в Украине.

Как пишет The New York Times, после того, как ультраправые группы показали свой потенциал во время штурма Капитолия, американские правоохранители пытаются ограничить их активность. В том числе, в направлении получения военного опыта. Как пишет издание, ради него ультраправые активисты часто пытаются выехать за границу.

Лэнг, который часть своего боевого пути прошел в "Правом секторе", прекрасно вписывается в эту категорию активистов. Привлечение его к ответственности может стать наглядной демонстрацией всех рисков для американцев, которые едут получать боевой опыт в Украине и другие горячие точки мира. Даже несмотря на то, что сам Лэнг уверяет: он не является праворадикалом.

Однако привлечение его к ответственности за участие в боевых действиях на Донбассе будет означать, что все добровольцев, которые не являются гражданами Украины, могут оказаться из-за этого на скамье подсудимых.

Что в деле происходит сейчас?

Как объясняет адвокат, Европейский суд по правам человека заблокировал экстрадицию Ленга. Запрет будет действовать как минимум до 20 апреля.

Больше об этом Украине запретили экстрадировать американского добровольца Ленга, которому грозит смертная казнь

Кассации по обоим заявлениям Ленга на статус беженца в Украине до сих пор находятся в кассационной палате Верховного Суда. Также защита обжалует решение, которое стало якобы основанием, как вновь открывшееся обстоятельство, к пересмотру, в первой инстанции.

Ленг до сих пор находится под личным обязательством, хотя уже было анонсировано заседание об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Взятие же Ленга под стражу фактически позволит организовать его передачу США.

Пока известно, что мера пресечения в отношении Ленга в виде личного обязательства, наложенного Винницким городским судом, будет действовать до 2 апреля.

Почему дело Ленга должно интересовать украинцев?

Во-первых, потому что это дело показывает отношение Украины к своим защитникам. Не только к иностранцам. Их дела в целом нуждаются в более внимательном отношении от Украины. Просто на примере американского добровольца потребность этого внимания более очевидна.

Мы никогда не говорили, что если Лэнг защищал Украину, то вообще не нужно его выдавать США. Нет! Мы просили только выполнить то, что написано в законе, и получить от США надлежащие гарантии. Гарантии того, что к нему не применят смертную казнь. В чем проблема, получить от США гарантии ее неприменения? В Генпрокуратуре стесняются, что ли?

– говорит адвокат.

Во-вторых, потому что это дело демонстрирует риски для всех добровольцев из других государств, воевавших за Украину. В случае их возвращения на родину, они могут быть осуждены за это.

Защита Ленга также пытается получить гарантии, что его не привлекут за участие в боевых действиях на Донбассе так же, как за Венесуалу. При том, что в Венесуэле Лэнг только планировал, как говорит следствие, участвовать в боевых действиях, а на Донбассе точно воевал и это доказано. "Получить эти гарантии для них оказалось чем-то неподъемно тяжелым", – говорит адвокат.

В-третьих, потому что это дело, как говорит адвокат, является лакмусовой бумажкой для украинской правовой системы. Апелляционный суд постановил, что выдавать Ленга без предоставления всех вышеперечисленных гарантий действительно нельзя. А потом это решение, по словам адвоката, было отменено для получения политических преференций в диалоге с США из-за "написанной на колене схемы".

Интересно Суд отменил экстрадицию в США военного Ленга, которому грозила смертная казнь

"Если мы правовое государство, если мы боремся за права людей, если мы говорим, что мы уважаем закон, мы не можем решать это дело следующим образом. Украина взяла на себя определенные международные обязательства. Мы их должны придерживаться", – объясняет Моргун .