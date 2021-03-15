Бывшему руководителю Стахановского вагоностроительного завода сообщили о подозрении в финансировании пророссийских боевиков. Вероятного злоумышленника объявили в розыск.

В чем подозревают экс-руководителя

Завод, специализирующийся на выпуске грузовых железнодорожных вагонов, с начала вооруженного конфликта находится под контролем оккупантов.

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Руководитель в течение 2017 – 2019 годов незаконно реализовывал произведенную продукцию на временно оккупированной территории Луганщины и в России.

Договоры на поставку комплектующих к грузовым вагонам и услуг заключали с предприятиями страны-агрессора.

Чем занималось предприятие

Товары переправляли в Россию через неконтролируемой участок государственной границы Украины – пункты пропуска "Изварино" и "Довжанский".

Часть денег, полученных от реализации продукции предприятия, в виде "налогов" перечисляли в так называемый "бюджет ЛНР".

Объем финансирования промышленным предприятием псевдогосударственного образования за указанный период составляет более полумиллиона гривен,

– заявили в Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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