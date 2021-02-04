Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих во время событий Революции Достоинства. Офис генпрокурора направил в суд соответствующий обвинительный акт.

Источник: Офис генерального прокурора

Обвинительный акт направлен в отношении заместителя межрайонного прокурора Черкасской области и 4 бывших следователей.

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Экс-правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих

В Офисе генпрокурора отметили, что бывший заместитель межрайонного прокурора сейчас работает адвокатом и защищает бывшего заместителя начальника одного из горотделов управления МВД в Черкасской области.

Также в деле фигурируют четыре бывших следователя, которые работали именно в этом отделе.

Экс-правоохранителям инкриминируют:

незаконное привлечение невинных лиц к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией;

заведомо незаконное содержание под стражей, повлекшее тяжкие последствия;

незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций;

составление и выдачу заведомо ложных официальных документов;

вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.

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