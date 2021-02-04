Американские эксперты отреагировали на блокировку в Украине телеканалов, которые связаны с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Они заверили, что такой запрос в украинском обществе был уже давно. Добавили, что эти каналы были прямым информационным оружием против Украины.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Аналитик центра "Атлантический совет" Андерс Аслунд подчеркнул, что прикрытие свободой слова – это бессмыслица. Во время войны в стране должны ввести определенный уровень цензуры.

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США поддерживает решение СНБО

США продолжают выражать поддержку решению Украины о закрытии каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком. В посольстве США в Украине отметили, что Украина пытается защитить свой суверенитет и территориальную целостность. В то же время в ЕС решение Украины комментируют осторожно. Пресс-секретарь представителя ЕС Жозепа Борреля заявил, что Украина не должна защищаться якобы жертвуя свободой СМИ.

Число заболевших в США уменьшается

Только за неделю количество новых инфицированных COVID-19 в США упало на 16%, количество смертей – на 4%, а госпитализированных – на 14%. Несмотря на это, американцев призывают продолжать соблюдать карантинные ограничения и не расслабляться. Сейчас более 27 миллионов американцев получили первую дозу вакцины, а более 6 миллионов – уже полностью привиты.

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