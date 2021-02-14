Такие цены – не предел: эксперты прогнозируют рост цен на продукты в Украине
С начала 2021 года в Украине подорожал ряд продуктов. В частности, не только мясо птицы, но и сахар, масло, яйца, а также поднялась в цене гречка.
Источник:24 канал
Рекордсмены подорожания – яйца. Цена за январь поднялась на 15%. Подробнее – в материале журналистов.
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В неполных сумках харьковчанка Клавдия тщательно отобрала продукты. Критерий отбора – цена. Жалуется, 5 тысяч пенсии, ее и мужа, хватает только на еду, лекарства и часть коммунальных.
Чтобы сэкономить, женщина купила разливное масло, крупы оптом, овощи – или собственные, или консервированные. А вот красное мясо может себе позволить только по праздникам.
Я свинину не покупаю. Филе курицы купила за 99 гривен, раньше было 89 гривен,
– рассказала женщина.
Профессор кафедры экономики Харьковского национального экономического университета Дмитрий Шиян рассказал: "Выросли существенно расходы у тех, кто производит эту продукцию – мясо птицы и яйца".
Почему растут цены на продукты / Фото Getty Images
В то же время он отметил, что рост цены на зерновые обусловлен ростом цены на комбикорма, которые используют при производстве этой продукции.
Украинцы тратят деньги на еду
Цены в Украине – давно европейские, рассказали эксперты. До 50% своего дохода украинцам приходится тратить на еду, в то же время для европейцев такой показатель лишь 18% от ежемесячного дохода.
Например, украинское масло, как заметил исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в Испании дешевле, чем в самой Украине.
Что влияет на подорожание продуктов
На подорожание продуктов также влияет:
- минимальная зарплата;
- цена на энергоносители;
- логистика;
- урожай.
Поднятие цен – не предел
Эксперты прогнозируют, нынешнее повышение цен – не предел. Уже весной следует ожидать очередную волну подорожания. В цене вырастет мясо и крупы, и традиционно – овощи и фрукты. На них уже летом цена должна снизиться. Пока же на рынке цены на мясо по сравнению с декабрем дешевле.
В Украине еще больше вырастут цены на продукты / Фото Getty Images
Зато весной можно ожидать снижение стоимости молочной продукции, а также – яиц из-за сезонности. Тенденция к подорожанию продуктов будет наблюдаться в большинстве стран, признали эксперты.
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Негативно также влияет пандемия – производители закрывают бизнес. Даже нынешний снегопад может повлиять на цены товара, ведь во время такой погоды труднее довести его до точек продаж.
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