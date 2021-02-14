С начала 2021 года в Украине подорожал ряд продуктов. В частности, не только мясо птицы, но и сахар, масло, яйца, а также поднялась в цене гречка.

Рекордсмены подорожания – яйца. Цена за январь поднялась на 15%. Подробнее – в материале журналистов.

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В неполных сумках харьковчанка Клавдия тщательно отобрала продукты. Критерий отбора – цена. Жалуется, 5 тысяч пенсии, ее и мужа, хватает только на еду, лекарства и часть коммунальных.

Чтобы сэкономить, женщина купила разливное масло, крупы оптом, овощи – или собственные, или консервированные. А вот красное мясо может себе позволить только по праздникам.

Я свинину не покупаю. Филе курицы купила за 99 гривен, раньше было 89 гривен,

– рассказала женщина.

Профессор кафедры экономики Харьковского национального экономического университета Дмитрий Шиян рассказал: "Выросли существенно расходы у тех, кто производит эту продукцию – мясо птицы и яйца".



Почему растут цены на продукты / Фото Getty Images

В то же время он отметил, что рост цены на зерновые обусловлен ростом цены на комбикорма, которые используют при производстве этой продукции.

Украинцы тратят деньги на еду

Цены в Украине – давно европейские, рассказали эксперты. До 50% своего дохода украинцам приходится тратить на еду, в то же время для европейцев такой показатель лишь 18% от ежемесячного дохода.

Интересно! На некоторые товары в Украине цена выше, чем в Европе.

Например, украинское масло, как заметил исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в Испании дешевле, чем в самой Украине.

Что влияет на подорожание продуктов

На подорожание продуктов также влияет:

минимальная зарплата;

цена на энергоносители;

логистика;

урожай.

Поднятие цен – не предел

Эксперты прогнозируют, нынешнее повышение цен – не предел. Уже весной следует ожидать очередную волну подорожания. В цене вырастет мясо и крупы, и традиционно – овощи и фрукты. На них уже летом цена должна снизиться. Пока же на рынке цены на мясо по сравнению с декабрем дешевле.



В Украине еще больше вырастут цены на продукты / Фото Getty Images

Зато весной можно ожидать снижение стоимости молочной продукции, а также – яиц из-за сезонности. Тенденция к подорожанию продуктов будет наблюдаться в большинстве стран, признали эксперты.

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Негативно также влияет пандемия – производители закрывают бизнес. Даже нынешний снегопад может повлиять на цены товара, ведь во время такой погоды труднее довести его до точек продаж.