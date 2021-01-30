Экспертиза показала, что активист Сергей Стерненко не сам порезал себя во время последнего нападения на него. Ее зачитал прокурор во время заседания 29 января.

Источник: Сергей Стерненко

По словам активиста, таких экспертиз было несколько.

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Что говорит Стерненко

Активист отметил, что прокурор озвучил результаты. Кроме того, предыдущие экспертизы сторона обвинения получила еще в 2018 году.

Когда Авакову и Венедиктовой эти экспертизы не понравились, они заказали у "экспертов" Киевского городского бюро СМЭ новые "экспертизы". Во время их проведения порезали ремешок моих часов, и заявили, что это доказательство того, что это я резал сам себя,

– написал Стерненко.

Однако Стерненко заметил, что в материалах дела имеются доказательства, что часы были целыми и не порезанными. Активист добавил, что со временем на заседании прокурор зачитал другой вывод экспертизы, по которым кровь принадлежит активисту.

"Но это же прокурор говорит, что я сам себя порезал в месте, в 90 метрах от обнаружения следов моей крови", – подытожил активист.

Дело Стерненка: главное