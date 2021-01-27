Для России это "расходный материал", – военный эксперт об обмене пленными
Украинские пленные должны были бы вернуться домой 20 – 21 января, однако по неизвестным причинам этого не произошло. Обмен пленными обычно срывается в последний момент. Дело в том, что Россия не заинтересована отдавать украинцев, им значительно выгоднее ими давить на Президента Украины Владимира Зеленского.
Источник: 24 канал
Военный эксперт Игорь Романенко заверил, что есть одна проблема в обмене пленными. Она заключается в том, что Россия воспринимает украинцев, которые у них находятся, как возможность давить на Украину.
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"Самое главное, россияне к этим людям относятся, как к расходному материалу. Не очень они заботятся. Это рычаг давления и воздействия для них. Совсем другая позиция и отношение к своим людям в Украине. Россия этим фактором торгует", – подчеркнул Романенко.
Это давление на президента, руководство государства и тот процесс, который происходит в отношении Донбасса. Путин не понимает, для чего ему сейчас решать этот вопрос. Он считает, что сделать это – значит идти на встречу Украине, а он этого не хочет,
– заверил Романенко.
Причем тут США
Эксперт отметил, что повлиять на ситуацию могут США. Байден уже поставил задачу разведке выяснить влияние России на 3 ситуации:
- президентские выборы в США в 2020 году;
- факт, что россияне платили за убийства каждого американца в Афганистане;
- вопрос в отношении оппозиционера Алексея Навального.
"Они как можно быстрее должны подготовить материалы, тогда Байден с советниками обсудит возможность санкций против России", – подытожил эксперт.
Эксперт сказал, почему обмен пленными срывают: смотрите видео
Обмен пленными: последние новости
- Вопрос обмена пленными оккупанты блокировали долгое время.
- В январе 2021 года заявили, что пожилых людей, женщин и больных передадут нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а не уполномоченным государственным органам.
- 20 – 21 января должны были передать Украине "помилованных" украинских граждан, однако впоследствии место их пребывания стало неизвестным.
- Говорилось об освобождении вроде 9 человек. Однако официально Медведчук говорил лишь о 4.
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