Украинские пленные должны были бы вернуться домой 20 – 21 января, однако по неизвестным причинам этого не произошло. Обмен пленными обычно срывается в последний момент. Дело в том, что Россия не заинтересована отдавать украинцев, им значительно выгоднее ими давить на Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: 24 канал

Военный эксперт Игорь Романенко заверил, что есть одна проблема в обмене пленными. Она заключается в том, что Россия воспринимает украинцев, которые у них находятся, как возможность давить на Украину.

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"Самое главное, россияне к этим людям относятся, как к расходному материалу. Не очень они заботятся. Это рычаг давления и воздействия для них. Совсем другая позиция и отношение к своим людям в Украине. Россия этим фактором торгует", – подчеркнул Романенко.

Это давление на президента, руководство государства и тот процесс, который происходит в отношении Донбасса. Путин не понимает, для чего ему сейчас решать этот вопрос. Он считает, что сделать это – значит идти на встречу Украине, а он этого не хочет,

– заверил Романенко.

Причем тут США

Эксперт отметил, что повлиять на ситуацию могут США. Байден уже поставил задачу разведке выяснить влияние России на 3 ситуации:

президентские выборы в США в 2020 году;

факт, что россияне платили за убийства каждого американца в Афганистане;

вопрос в отношении оппозиционера Алексея Навального.

"Они как можно быстрее должны подготовить материалы, тогда Байден с советниками обсудит возможность санкций против России", – подытожил эксперт.

Эксперт сказал, почему обмен пленными срывают: смотрите видео

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