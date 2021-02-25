Мы тормозим важные реформы для вступления в НАТО, – экс-министр обороны
Владимир Зеленский попросил План действий по членству в НАТО. Для того, чтобы его получить, необходимо выполнить требования, касающиеся принятия реформ и определенных законов. Это можно реализовать за год.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Президент Украины заявил генсеку Столтенбергу о том, что получение Плана действий для членства в НАТО является ближайшей целью Украины.
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Актуальность заявления Зеленского
Загороднюк отреагировал на заявление Зеленского. Он считает, что это – "нормальная вещь, что Зеленский заявляет о нашей стратегической цели, которая записана в Конституции – членстве в НАТО. Это все правильно".
Конечно, проблема в том, что реформы у нас тормозят, а без нормального прогресса реформ, ни о каких ПДЧ речь идти не может,
– заявил экс-министр.
По его мнению, такое громкое заявление Зеленского имеет положительное влияние, ведь запрос Украины вышел в мировое информационное пространство.
Что необходимо для получения ПДЧ
Загороднюк отметил, что для получения Плана действий по членству в НАТО мы должны выполнить ряд задач. Речь идет о принятии некоторых нормативных актов, в частности:
- принятие закона о СБУ;
- принятие закона об Укроборонпроме;
- внедрение закона об оборонных закупках;
- внесение изменений в закон о нацбезопасности и обороне для укрепления гражданского контроля и упорядочения управления Вооруженными силами.
По словам экс-министра, Вооруженные Силы Украины сейчас не соответствуют стандартам НАТО. Поэтому речь идет также о ряде стандартов, которые мы должны принять на самом высоком уровне, чтобы наша система управления Вооруженными силами была взаимосовместима с силами НАТО. В частности, улучшение определенных технических стандартов. По его словам, этот вопрос не критичен.
Когда этот минимальный пакет будет принят, можем говорить о получении ПДЧ,
– пояснил Загороднюк.
Сколько надо времени
По мнению экс-министра, на выполнение всего пакета нужно больше чем несколько месяцев. Он отметил, что до года времени эти все изменения реально принять и на их внедрение потратить еще год. "Я считаю, что если активно работать, то можем говорить о 1–1,5 года. При условии, что мы очень активно будем внедрять законы", – подчеркнул Загороднюк.
Также он отметил, что ПДЧ – это не решение НАТО, как организации, это решение стран-членов. В настоящее время должна вестись активная дипломатическая и политическая работа в достижении взаимопонимания со сторонами.
Экс-министр обороны Украины о Плане действий по членству в НАТО: смотрите видео
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