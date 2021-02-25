Владимир Зеленский попросил План действий по членству в НАТО. Для того, чтобы его получить, необходимо выполнить требования, касающиеся принятия реформ и определенных законов. Это можно реализовать за год.

Такое мнение высказал экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Президент Украины заявил генсеку Столтенбергу о том, что получение Плана действий для членства в НАТО является ближайшей целью Украины.

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Актуальность заявления Зеленского

Загороднюк отреагировал на заявление Зеленского. Он считает, что это – "нормальная вещь, что Зеленский заявляет о нашей стратегической цели, которая записана в Конституции – членстве в НАТО. Это все правильно".

Конечно, проблема в том, что реформы у нас тормозят, а без нормального прогресса реформ, ни о каких ПДЧ речь идти не может,

– заявил экс-министр.

По его мнению, такое громкое заявление Зеленского имеет положительное влияние, ведь запрос Украины вышел в мировое информационное пространство.

Что необходимо для получения ПДЧ

Загороднюк отметил, что для получения Плана действий по членству в НАТО мы должны выполнить ряд задач. Речь идет о принятии некоторых нормативных актов, в частности:

принятие закона о СБУ;

принятие закона об Укроборонпроме;

внедрение закона об оборонных закупках;

внесение изменений в закон о нацбезопасности и обороне для укрепления гражданского контроля и упорядочения управления Вооруженными силами.

Справка. Ранее посол Британии в Киеве заявила, что Украине прежде всего следует сосредоточиться на структурной реформе оборонного ведомства, а не настаивать на Плане действий относительно членства в альянсе.

По словам экс-министра, Вооруженные Силы Украины сейчас не соответствуют стандартам НАТО. Поэтому речь идет также о ряде стандартов, которые мы должны принять на самом высоком уровне, чтобы наша система управления Вооруженными силами была взаимосовместима с силами НАТО. В частности, улучшение определенных технических стандартов. По его словам, этот вопрос не критичен.

Когда этот минимальный пакет будет принят, можем говорить о получении ПДЧ,

– пояснил Загороднюк.

Сколько надо времени

По мнению экс-министра, на выполнение всего пакета нужно больше чем несколько месяцев. Он отметил, что до года времени эти все изменения реально принять и на их внедрение потратить еще год. "Я считаю, что если активно работать, то можем говорить о 1–1,5 года. При условии, что мы очень активно будем внедрять законы", – подчеркнул Загороднюк.

Также он отметил, что ПДЧ – это не решение НАТО, как организации, это решение стран-членов. В настоящее время должна вестись активная дипломатическая и политическая работа в достижении взаимопонимания со сторонами.

Экс-министр обороны Украины о Плане действий по членству в НАТО: смотрите видео