Прокуратура сообщила о подозрении экс-представителю президента в оккупированном Крыму из-за незаконного присвоения служебной квартиры в Симферополе. В частности, это произошло в начале марта 2014 года.

По данным следствия, когда Россия в 2014 году контролировала территорию оккупированного Крыма, подозреваемый использовал собственное служебное положение. В частности, он понимал что Представительство не является уполномоченным органом приватизации и не может распоряжаться госимуществом, которое за ним закреплено.

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Впоследствии подозреваемый незаконно выдал свидетельство о праве собственности на квартиру в Симферополе. После этого государственное имущество незаконно предоставили другому лицу.

Это нанесло государству ущерб на сумму 509 478 тысяч гривен.

Обратите внимание! Согласно Конституции, лицо считают невиновным в совершении преступления и не могут вынести ему уголовное наказание до тех пор, пока вину не докажут в законном порядке и не установят обвинительным приговором суда.

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В прокуратуре сообщили, что подозреваемого могут лишить свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать отдельные должности или заниматься определенной деятельностью.