Экс-начальник детективов НАБУ заработал на фейковом больничном 30 тысяч гривен
Экс-руководителю отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении из-за фейкового больничного. На нем мужчина сумел "заработать" более 30 тысяч гривен.
Источник: Государственное бюро расследований
Если вину экс-чиновника докажут, наказание также грозит медику, который выдал больничный.
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Детали инцидента
- Экс-руководитель отдела детективов НАБУ якобы травмировался во время своего пребывания на Полтавщине.
- Там мужчина якобы лечился и впоследствии продлил свой "больничный" в местном медучреждении.
- Однако на самом деле бывший чиновник в это время находился в Киеве.
- В полтавской больнице во время проверки не выявили ни одного документа, который бы подтвердил, что экс-работник НАБУ туда обращался.
- Кроме того, на бланке больничного даже не было подписи "пострадавшего".
- За время лечения экс-глава отдела НАБУ получил более 30 тысяч гривен материальной помощи.
- Медику и "пациенту" грозит наказание в виде 3 лет лишения свободы.
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